Dal folle Capodanno all'accusa fake di terrorismo: quando Nainggolan finisce in prima pagina

Nainggolan tra macchine, alcol e terrorismo (fake)

Nainggolan non ha mai nascosto la sua passione per gli alcolici, che però non si sposa bene con quella per le macchine (tra cui una Ferrari distrutta in autostrada nel 2018). Nel 2017 fu sorpreso alla guida in stato di ebbrezza a Bruxelles dopo una notte in discoteca, con il livello di alcol nel sangue quattro volte superiore al limite legale. La patente gli fu ritirata per un mese, ma cinque anni dopo fece il bis: oltre alla guida in stato di ebbrezza, aveva anche una patente scaduta e fu fermato. Un rischio che aveva corso già nel 2015, non per le sue azioni ma per il suo aspetto: in quel periodo c'era molta paura del terrorismo ed evidentemente bastava un look particolare con tatuaggi e cresta per essere scambiato con un membro dell'Isis. Alcuni ospiti dell'hotel in cui Radja alloggiava ad Anversa avevano avvertito la polizia di un individuo sospetto e potenzialmente pericoloso, ma per fortuna gli agenti riconobbero il calciatore e sistemarono l'equivoco. Anche in quel caso i media del Belgio, che con lui non sono mai stati teneri, fecero trapelare la notizia.