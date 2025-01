Nainggolan, debutto da sogno: gol olimpico con il Lokeren-Temse

Radja Nainggolan ha trovato subito il modo per farsi riconoscere dai tifosi del Lokeren-Temse , squadra di seconda divisione belga a cui si è unito da pochi giorni . Chi aveva dei dubbi sulla forma del 36enne, a quasi nove mesi dall'ultima esperienza in Indonesia, si è dovuto ricredere , perché il Ninja ha brillato all'esordio in campionato: è entrato in campo al 64' e sei minuti dopo si è inventato un gol direttamente dalla bandierina del calcio d'angolo , sorprendendo il portiere del Lierse sul primo palo, e i compagni sono subito corsi ad abbracciarlo .

Nainggolan, non solo il gol

Ma non solo la rete del definitivo pareggio (1-1): Nainggolan ha rubato la scena grazie alle sue giocate di qualità con tante occasioni create dal suo ingresso in campo. Non a caso i tifosi del Lokeren-Temse sono già impazziti per il centrocampista, a cui hanno dedicato cori durante e a fine partita. Sarebbe stato un debutto perfetto se fosse arrivata anche la vittoria, ma l'ex Roma ha subito fatto capire di essere un giocatore di un'altra categoria rispetto agli avversari di Serie B belga, e con uno come lui il Lokeren-Temse può davvero puntare alla promozione in prima divisione.