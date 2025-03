Ranieri diretta dopo Roma-Athletic Bilbao: conferenza stampa e interviste

Nell'andata degli ottavi di finale di Europa League, la Roma ha vinto per 2-1 contro l'Athletic Bilbao . Una vittoria, per i giallorossi, arrivata all'ultima azione, in rimonta. Alla rete di Inaki Williams ha risposto Angelino. Quindi, al terzo minuto di recupero, è arrivato il gol del vantaggio con la firma di Shomurodov : adesso i giallorossi hanno due risultati su tre nella sfida di ritorno, in programma al San Mames giovedì 13 marzo. Al termine della partita Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Sky Sport: aggiornamenti in tempo reale.

23:48

Le pagelle della partita

Le pagelle di Roma-Athletic Bilbao: Olimpico da 10, Shomurodov... pure. Angelino, grazie Daniele De Rossi!

23:43

"E' finito solo il primo tempo!"

Prima di lasciare la sala stampa, al termine della confereza, Ranieri è tornato sui suoi passi, dicendo: "E' finito solo il primo tempo!".

23:42

Ranieri sul rapporto con la squadra

Ranieri ha concluso parlando del rapporto con la squadra: "C'è feeling e fiducia con i giocatori: è un dare e avere, mi trovo molto bene. Io da giocatore perdevo ma dovevano saltarmi sopra: ai miei chiedo la stessa cosa".

23:39

"Che pubblico! Complimenti"

Sul pubblico: "Con tutte quelle bandiere è stato bellissimo, complimenti. I giocatori mi avevano detto prima "Che stadio"; poi sono uscito e sono rimasto a bocca aperta. Il gol lo hanno fatto loro (i tifosi, ndr)"

23:38

"Koné ogni tanto ha bisogno di tirare il fiato"

""Koné fuori e Rensch che ha contenuto Nico Williams? Koné ogni tanto ha bisogno di tirare il fiato, non gli avrà fatto male, Rensch è stato messo per raddoppiare e mettere piadi buoni per dialogare con Dybala. Devo fare loro un plauso, perché sono riusciti a stare in partita sempre, non si sono disuniti"

23:37

In conferenza stampa: "Dovbyk è scivolato nei momenti importanti"

Claudio Ranieri è arrivato in conferenza stampa: "Pentito di non aver messo Shomurodov titolare? Con i se e con i ma non si combina niente, è il calcio. Dovbyk ha fatto una buona gara, mi è dispiaciuto che sia scivolato nei momenti importanti. Purtroppo hanno delle scarpe che non hanno i tacchetti alti e a volte non stanno indietro: pazienza, faremo di necessità virtù".

23:27

Terminata l'intervista a Ranieri

Termina così l'intervista a Ranieri dopo Roma-Athletic Bilbao.

23:26

Ranieri: "Bisogna lottare fino in fondo".

"Si può vincere o perdere, ma c'è bisogno di lottare fino in fondo. Le partite si decidono su episodi a favore o contro, se nel momento delle difficoltà abbandoni, non ti riprendi più.C'è biosgno di credere in sé stessi, riusciendo a fare cose che qualche mese fa non si riusciva a fare".

23:25

"Dobbiamo migliorare nei particolari"

Ranieri ha detto come la Roma può alzare il livello: "Dobbiamo continuare su questa squadra. Sbagliare meno passaggi, giocare velocemente. Solo giocando velocemente si trovano i varchi giusti, oggi l'Athletic chiudeva molto bene sulle fasce, poi i due fratelli hanno una motocicletta al posto della gambe, dovevamo aiutare i difensori a triplicare. Dobbiamo migliorare nei particolari, le piccole cose che fanno grande una squadra".

23:24

"Ho dei ragazzi splendidi"

"Dare fiducia ai giocatori è la cosa più importante. Tutti commettiamo degli sbagli. Se uno si mette a infilare tutte le perline, poi i ragazzi perdono fiducia. I giocatori devono essere liberi di giocare come sanno. Ho dei ragazzi splendidi, questa è una soddisfazione".

23:21

Ranieri sui giovani

Ranieri ha parlato dei giovani: "Vedendoli in allenamento mi danno la consapevolezza che mi rincresce tenerli fuori. Sono sempre pronti. Baldanzi è in un momento d'oro. Ha fatto una grande partita"

23:20

Ranieri: "Siamo duri da digerire"

"L'idea era quella di avere più opzioni prima di iniziare la partita. Si parte con un'idea, poi si cambia in base a come si evolve. Sarà una partita difficilissima, lo sarà ancora di più quando andremo da loro. Sappiamo della loro forza. Ma anche noi ci siamo, siamo duri da digerire. Questo mi rendo orgoglioso. Sarà sfida 50-50"

23:17

Ranieri, le dichiarazioni

Ranieri è arrivato ai microfoni di Sky Sport.

23:14

La qualificazione si giocherà al San Mames

La Roma di Ranieri si giocherà la qualificazione ai quarti di Europa League giovedì 13 marzo, nella sfida di ritorno in programma a Bilbao, allo stadio San Mames.

23:07

Ranieri, prima vittoria contro Valverde

Per Ranieri si tratta della prima vittoria contro Ernesto Valverde. I primi due precedenti risalgono alla stagione 2004/05, quando l'allenatore giallorosso sedeva sulla panchina del Valencia, mentre Valverde era alla sua prima esperienza a Bilbao.

23:00

Roma, vittoria in extremis

Eldor Shomurodov, grazie alla sua rete arrivata al novantatreesimo minuto, ha permesso alla Roma di battere l'Athletic Bilbao. Rivivi la cronaca

22:56

A breve le parole di Ranieri

Al termine della vittoria della Roma per 2-1 contro l'Athletic Bilbao, Ranieri commenterà la partita. A breve le sue dichiarazioni.

Roma - Stadio Olimpico