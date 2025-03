Pagelle Roma-Bilbao: i top&flop della partita con l'Athletic

La migliore è anche la peggiore. La Roma gioca bene, a tratti benissimo, ma se non fosse stato per il gol di Shomurodov allo scadere non sarebbe riuscita a portare a casa l'andata degli ottavi di Europa League. E sarebbe stato un peccato enorme, gigante. E allora, alla Roma, voto 7: la media tra il gioco (8) e i gol divorati (6).