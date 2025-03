Roma-Athletic Bilbao diretta Europa League: segui la partita di oggi

Di nuovo Roma-Athletic Bilbao all'Olimpico: dopo la gara della League Phase terminata in pareggio , le due squadre si affrontano ancora per la partita d'andata degli ottavi di finale di Europa League . La squadra di Claudio Ranieri arriva in splendida forma alla sfida con i baschi, arrivati secondi nella fase a girone unico. Segui la partita su Il Corriere dello Sport - Stadio : aggiornamenti in tempo reale.

21:44

43' - Angolo per il Bilbao

Reagisce l'Athletic Bilbao: Inaki Williams conquista un calcio d'angolo. Yeray salta più in alto di tutti e in tuffo cerca di metterla sul secondo palo, dove però non arriva nessuno.

21:42

41' - Traversa di Dybala

Vicinissima al vantaggio la Roma: lancio lungo di Cristante per Baldanzi, Yeray inciampa e lascia spazio al giallorosso che la appoggia a rimorchio per Dybala. La Joya calcia di prima intenzione e stampa il pallone sulla traversa.

21:37

21:35

34' - Sannadi ci prova di testa

Punizione dalla destra per l'Athletic Bilbao: svetta su tutti Sannadi che colpisce il pallone di testa dandogli forza ma non precisione, finisce alto.

21:28

27 ' - Rensch salva su Nico Williams

Intervento clamoroso di Rensch su Nico Williams che stava raccogliendo l'assist di tacco: lo spagnolo era a due passi da Svilar, ma l'olandese lo ha anticipato.

21:24

23' - Esce Vivian infortunato

Brutte notizie per l'Athletic Bilbao: esce il difensore Vivian per un infortunio, al suo posto entra Paredes, autore del gol del pareggio nell'ultimo precedente.

21:22

21' - Dovbyk spreca una grande occasione

Grandissima occasione per la Roma: lancio lungo dalla difesa per Dovbyk che si invola verso la porta dei baschi. Difende bene il pallone dal difensore, prova la finta di corpo portandoselo sul destro ma al momento del tiro scivola. Blocca il portiere avversario.

21:20

19' - Ammonito Yeray in Roma-Athletic Bilbao

Magia di Dybala che ne salta due per poi passare il pallone a Rensch: l'olandese però viene fermato irregolarmente da Yeray in scivolata. L'arbitro estrae il giallo per il difensore basco.

21:17

16' - Roma in attacco

Roma in attacco con Dovbyk che guadagna una punizione sulla trequarti. Come al solito, batte Dybala, palla scodellata in mezzo ma respinta dalla difesa del Bilbao.

21:13

12' - Punizione per l'Athletic Bilbao

Fallo su Inaki Williams, punizione per il Bilbao: Inigo Ruiz batte, spazza Mancini di testa.

21:01

1' - Inizia la partita

Dopo l'inno dell'Europa League, inizia la sfida tra Roma e Athletic Bilbao: primo possesso per i giallorossi.

20:55

Roma e Athletic Bilbao entrano in campo

I giocatori di Roma e Athletic Bilbao entrano sul terreno dell'Olimpico. Atmosfera spettacolare attorno ai protagonisti della serata: un tripudio giallorosso in ogni settore dello stadio. La Curva Sud espone uno striscione con la scritta: "Finchè vedrai...".

20:45

20:35

20:25

Ghisolfi: "Siamo una famiglia. Abbiamo attraversato una tempesta"

Ghisolfi ha parlato nel pre partita: "Tifosi? Incredibile, questa è la Roma. Rensch è un bravo ragazzo, è un giocatore versatile con una grande mentalità. Ha tante qualità e stasera il mister ha fatto questa scelta. Era uno degli obiettivi quello di avere una Roma più giovane e dinamica. Baldanzi porta dinamismo e freschezza. Pisilli ha grande energia e qualità. Anche quelli in panchina sono pronti a portare forze. Siamo una famiglia e stasera dobbiamo mostrare che siamo una vera squadra. Il livello deve essere alto, l'Athletic Bilbao è una grande squadra con identità. Sono in fiducia e avranno la finale a Bilbao. Ma noi siamo pronti a lottare, ogni dettaglio sarà importante. Abbiamo attraversato una tempesta senza mai mollare. La situazione è migliorata ma non abbiamo fatto ancora nulla".

20:15

Cristante: "Athletic Bilbao? Li abbiamo studiati".

Cristante a Sky Sport: "Sappiamo a cosa andiamo incontro ma queste partite in Europea sono sempre difficili. L'esperienza però aiuta. Athletic Bilbao? Sono diversi dalla classica squadra spagnola. Li abbiamo studiati, sappiamo come giocano, siamo pronti".

20:10

20:05

20:00

Pellegrini e Sancet in panchina

Sia la Roma che l'Athletic Bilbao fanno partire due giocatori chiave in panchina: Pellegrini per i giallorossi, Sancet per i baschi. Il capitano della squadra di Ranieri non è tra i titolari per una scelta tecnica dell'allenatore. Il trequartista invece perché non è ancora al meglio dopo l'infortunio.

19:53

Athletic Bilbao, la formazione ufficiale

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Yeray, Yuri; Jauregizar, Galarreta; Inaki Williams, Unai Gomez, Nico Williams; Maroan. All: Valverde.

19:48

La formazione ufficiale della Roma

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Rensch, Pisilli, Cristante, Angeliño; Dybala, Baldanzi; Dovbyk. All: Claudio Ranieri.

19:45

Roma-Athletic Bilbao, cresce l'attesa

Tutto pronto allo Stadio Olimpico per la sfida tra Roma e Athletic Bilbao, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Inizio programmato alle 21.

Stadio Olimpico - Roma