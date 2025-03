Roma e Athletic Bilbao uniti: il messaggio di Ranieri e Valverde sui social

Scatta il conto alla rovescia per Roma-Atheltic Bilbao, doppio confronto valido per gli ottavi di finale di Europa League. L'andata è in programma giovedì 6 marzo alle 21 allo stadio Olimpico di Roma, il ritorno una settimana più tardi, giovedì 13 marzo, alle 18:45 all'Estadio San Mamés di Bilbao. Chi passa affronterà la qualificata di un altro doppio confronto, quello tra gli scozzesi dei Glasgow Rangers e i turchi del Fenerbahce, guidati dallo Special One: José Mourinho. In vista della sfida, sui social di Roma e Athletic Bilbao è stato lanciato un bel messaggio congiunto.