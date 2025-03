Dove vedere Roma-Bilbao in tv? Prime o Sky, orario

Dopo aver eliminato il Porto ai playoff, la Roma di Claudio Ranieri si prepara ad affrontare l'Athletic Bilbao di Valverde nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Momento positivo per i giallorossi, reduci in campionato da 8 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 11 apparizioni, mentre i baschi navigano in piena zona Champions in Liga, dove sono attualmente al quarto posto con 48 punti all'attivo, alle spalle del trio di testa formato da Barcellona, Atletico e Real Madrid.