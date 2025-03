Da Como al Como: i numeri impressionanti della scalata alla classifica della Roma di Ranieri

ROMA - Da Como al Como, in 11 giornate di campionato, la Roma di Claudio Ranieri ha recuperato e guadagnato punti su 13 delle 19 squadre di Serie A. Dopo il ko al Sinigaglia, datato 15 dicembre (77 giorni fa), i giallorossi stazionavano al 12º posto della classifica, a sole due lunghezze dalla terzultima e teoricamente fuori da ogni velleità di qualificazione europea. Teoricamente, però. Da quel match - giudicato da Ranieri stesso “la partita peggiore della mia gestione” - la Roma non solo non ha più perso, ma ha raccolto in Serie A 11 risultati utili consecutivi, tradotti in 8 vittorie e 3 pareggi, arrivando all’ottava posizione nella massima graduatoria e mettendosi al riparo da sgradevoli sorprese.