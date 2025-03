Argentina, i convocati per le qualificazione Mondiali: out Messi, presenti 7 "italiani"

Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, ha diramato la lista dei convocati per le sfide contro Uruguay e Brasile, valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Tra i nomi manca quello di Lionel Messi: la Pulce ha infatti riportato un fastidio all'adduttore sinistro nell'ultimo match del suo Inter Miami contro l'Atalanta United in MLS. Presenti invece sette giocatori dalla Serie A: Paredes (Roma), Perrone (Como), Dominguez (Bologna), Nico Gonzalez (Juventus), Nico Paz (Como), Lautaro Martinez (Inter) e Castro (Bologna).