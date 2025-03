Infortunio Dybala, brutte notizie: l'esito degli esami, tempi di recupero, quali partite salta

La Roma dovrà fare a meno di Paulo Dybala per almeno un mese. È questo l’esito degli esami a cui è stato sottoposto stamattina, al campus di Trigoria, il campione argentino. La speranza è che Dybala torni per il derby del 13 aprile o per la sfida casalinga con il Verona (salterà sicuramente Lecce e Juventus), ma la sua situazione sarà valutata giorno per giorno.

Dybala news infortunio, come sta e quando rientra

L’umore di Paulo, ovviamente, non è al massimo. Stava giocando bene, con continuità e lo aspettava la nazionale. Adesso dovrà fermarsi per un problema da gestire nel migliore dei modi visto che l’edema (due colpi subiti con Porto e Como) non gli dà tregua e ha causato la lesione del tendine semitendinoso della coscia sinistra. Una tegola per lui e per la Roma, chiamata a giocarsi l’Europa del prossimo anno con il suo giocatore più forte in condizioni non perfette.

Rensch, lesione all'adduttore

Non ci sono buone notizie nemmeno per, che ieri con il Cagliari ha finito la partita da trequartista zoppicando, visto che Ranieri aveva esaurito i cambi. Il terzino olandese ha riportato una lesione all'adduttore lungo sinistro e dovrà stare fermo per tre settimane.