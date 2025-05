Prosegue la stirpe di Cristiano Ronaldo. Il figlio maggiore, Cristiano Ronaldo Junior, è stato convocato dalla selezione under-15 del Portogallo. Cristiano Jr, classe 2010 (quindici anni a giugno), prenderà parte con la maglia della nazionale lusitana in un torneo internazionale in programma in Croazia, "Vlatko Markovic", in programma dal 13 al 18 maggio, dove sfiderà i pari età del Giappone, Grecia e Inghilterra.