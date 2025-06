Paredes al Boca, dall'Argentina insistono: ecco quando sarà esercitata la clausola

Dall'Argentina sono certi: l'accordo tra il Boca e Leandro Paredes è già chiuso. I suoi avvocati stanno lavorando per esercitare la clausola di uscita con la Roma una volta terminate le vacanze. Queste le voci che arrivano dal Sudamerica riguardo il futuro del centrocampista giallorosso. Ancora più precisamente, da lì sono sicuri del fatto che Paredes si unirà agli allenamenti del Boca subito dopo il Mondiale per club.

Riquelme: "Tanta speranza per il ritorno di Paredes"

Il presidente del Boca Juan Romàn Riquelme ha raggiunto la squadra negli Stati Uniti, dove sarà impegnata nel Mondiale per club. Una volta sceso dall'aereo Riquelme ha speso qualche parola proprio su Paredes, come riportato da El Intransigente: "Speriamo di averlo con noi al ritorno dal Mondiale per Club. Da parte mia c’è tanta speranza, lui sa che abbiamo tanta voglia di averlo con noi, che le porte del club sono sempre aperte e la mia speranza è ancora più grande di quella che avevo a gennaio. Il mio desiderio è che al ritorno dal Mondiale per Club possa tornare alla Bombonera".