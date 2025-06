Dall'Argentina: "Paredes saluta la Roma, è a un passo dal Boca Juniors"

"Paredes a un passo dal Boca Juniors"

Riquelme non ha seguito la squadra a Miami, negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, ma ha preferito rimanere a Buenos Aires per finalizzare l'arrivo del centrocampista. Anche il giocatore ora è tornato in patria per le partite di qualificazione al Mondiale 2026. Il club aveva provato ad aggregarlo alla squadra già per il torneo negli Stati Uniti, ma i tempi ristretti non l'hanno permesso. Per quanto riguarda il lato Roma, il Clarin afferma che Paredes dovrà parlare con il nuovo allenatore dei giallorossi Gian Piero Gasperini e se dovesse andare tutto bene Paredes sarebbe un nuovo giocatore del Boca Juniors. Gli Xenezeis stanno passando un periodo difficile dopo la mancata qualificazione alla Libertadores e l'elminazione ai quarti nel playoff campionato. L'acquisto di un pupillo come Paredes darebbe un entusiasmo incredibile alla piazza.