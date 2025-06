Paredes, un futuro incerto

“Parlo spesso con il presidente Riquelme - ammette il centrocampista della Roma - i contatti sono continui, da parte loro c’è il desiderio di riportarmi a Buenos Aires, ma questa situazione non dipende soltanto da una decisione. Personalmente non ho ancora avuto modo di parlare con la Roma del mio futuro, ora mi prenderò tre settimane di pausa, poi dal ritorno dalle vacanze avrò modo di decidere”. Il centrocampista giallorosso trascorrerà parte delle sue vacanze negli Stati Uniti, dove avrà modo di vedere il Mondiale per Club. “Avrò modo di vedere almeno una partita del Boca - ha affermato Paredes - sono sempre vicino al Boca”.