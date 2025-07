Julio Sergio, il piccolo Enzo è morto: il tragico annuncio sui social

ROMA - Dramma per Julio Sergio Bertagnoli che piange la scomparsa del figlio 15enne Enzo , che dal 2020 combatteva con un tumore al cervello ed era ricoverato in coma indotto e irreversibile . Ad annunciarlo è stato lo stesso ex portiere brasiliano della Roma sui propri canali social.

Dramma Julio Sergio: morto il piccolo Enzo

Il decesso è avvenuto poche ore dopo che Julio Sergio aveva reso nota l'evoluzione delle condizioni del piccolo Enzo, la cui drammatica storia ha commosso i tifosi di tutto il mondo e gli addetti ai lavori del calcio che si sono stretti attorno alla sua famiglia, con messaggi di solidarietà e di vicinanza. Nelle scorse settimane era divenuto virale il video dell'ex portiere della Roma che si rasava a zero i capelli insieme al figlio, sottoposto a chemioterapia.

I messaggi di Totti e della Roma per il figlio dell'ex portiere

Tra i messaggi inviati a Julio Sergio c'è anche quello di Francesco Totti, che ha voluto manifestare la propria vicinanza all'ex compagno di squadra attraverso una storia Instagram: "Ciao Enzo, r.i.p." ha scritto lo storico capitano della Roma che con il portiere ha condiviso lo spogliatoio giallorosso dal 2006 al 2011 e poi nella stagione 2012/13. Cordoglio espresso sui propri canali social anche dal club giallorosso: "Julio, siamo al tuo fianco in questo momento di dolore inimmaginabile. Tutta l'As Roma è con la tua famiglia, tutti i romanisti vi abbracciano".

Da Arianna Mihajlovic a Pizarro, il mondo del calcio vicino a Julio Sergio

"Non ho parole....riposa in pace" ha scritto invece Arianna Mihailovic, vedova del compianto Sinisa, ex calciatore di Roma e Lazio scomparso nel 2022. "Un abbraccio grande a te e alla tua famiglia caro Julio" è invece il pensiero che sempre sui social ha voluto dedicare a Julio Sergio un altro ex giallorosso come David Pizarro.

