Zeman al mare con il figlio Karel: la foto emoziona i social

Zdenek Zeman non è mai stato un tipo che molla, e non lo sta facendo anche lontano dalla panchina. L'ex allenatore di Roma e Lazio tra le tante, lo scorso marzo era stato ricoverato nella terapia intensiva del Policlinico Gemelli dopo essere stato colpito un'ischemia cerebrale . Il mondo del calcio si è stretto attorno a lui per fargli forza e ne è uscito . Ora i segnali di ripresa grazie a una foto pubblicata dal figlio.

Zeman inondato d'affetto: la foto al mare con il figlio karel

Karel, allenatore anche lui, ha postato sul suo profilo Instagram una foto sua insieme al padre mentre si godono una giornata al mare. Questo il pensiero che ha affidato insieme alla foto: "La Pre-Season fa sognare, disperare, illudere, soffrire. La Pre-Season non è parte dell’allenatore, è essa stessa l’allenatore". In sottofondo il celebre brano di Andrea Bocelli "Il mare calmo della sera". Nei commenti decine di tifosi e amanti del calcio hanno indondato d'affetto Zdenek Zeman, tantissimi commenti d'amore per il boemo. In tanti hanno espresso la propria felicità nel vederlo in ripresa e segnali positivi del genere non possono passare inosservati dopo il brutto periodo.