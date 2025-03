Zeman fuori dalla terapia intensiva: il messaggio del Pescara

"Una bella notizia per tutti noi: mister Zeman ha lasciato la terapia intensiva. Forza Zdeněk!": così il Pescara ha annunciato il miglioramento delle condizioni del boemo. Buone notizie per l'ex allenatore di Roma e Lazio, tra le tante, dopo che lo scorso 27 febbraio era stato ricoverato in codice rosso nella Stroke Unit del Policlinico Gemelli in seguito a un'ischemia cerebrale. Zeman nei giorni passati in terapia intensiva è stato sempre vigile e collaborante e ora le nuove condizioni gli hanno permesso di uscire dalla Stroke Unit.