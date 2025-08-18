Il figlio di Zeman: "Fragile ma migliora. Da febbraio non fuma più"

"Mio papà è ancora fragile, ma si sta riprendendo dopo l'ictus che lo ha colpito". Parola di Karol Zeman , figlio di Zdenek, rilasciate nel corso di un'intervista al Corriere della Sera. A inizio agosto proprio Karol aveva postato una foto assieme al padre al mare , facendo emozionare i social. Zeman a febbraio è stato ricoverato al Policlino Gemelli di Roma a causa di un'ischemia celebrale.

"Mio padre non fuma più. Condizioni in progressivo miglioramento"

"L'ictus e le due ischemie lo hanno molto debilitato, ma è in progressivo miglioramento grazie a tanta fisioterapia. Di certo dovrà continuare a farla per molto tempo". Così Karol Zeman ha parlato delle condizioni del padre, svelando anche se ha mantenuto il vizio del fumo: "No, ha smesso dopo il ricovero al Policlinico Gemelli, nel febbraio 2025". Tante le chiamate ricevute per capire le condizioni dell'allenatore: "Tanti suoi ex giocatori. Tra gli ultimi ad aver telefonato ci sono stati di Eusebio Di Francesco, Giovanni Stroppa e Beppe Signori". Quindi, un piccolo retroscena di mercato, quando Moratti voleva il padre all'Inter: "Si erano anche incontrati, ne avevano parlato. Però, come spesso accadde con altri presidenti tipo Zamparini, nel richiamarlo gli fu spiegato che 'per altri motivi' non era possibile".