"Dall'illusione all'allucinazione è un attimo". Così il Direttore Ivan Zazzaroni ha chiuso l'articolo pubblicato sull'edizione odierna de Il Corriere dello Sport - Stadio, tra " sogni irrealizzati e irrealizzabili " e " speranze ", nel giorno in cui torna la Serie A. LEGGI TUTTO QUI

Un articolo che, però, non è stato compreso da tutti.

Nel calcio italiano tutto fa fake: il chiarimento

E quindi ecco il messaggio social pubblicato dal Direttore Ivan Zazzaroni sul suo account Instagram ufficiale: "Oggi sul Corriere dello Sport ho scritto un articolo breve ma volutamente, spudoratamente paradossale riempiendolo di sogni irrealizzati e irrealizzabili (Lotito che versa 90 milioni di tasca propria per sbloccare il mercato della Lazio, Vlahovic che si riduce lo stipendio, il Milan che molla De Winter e strappa Leoni al Liverpool perché italiano) e speranze (Bove di nuovo in campo). L'ho datato primo settembre e chiuso con questa frase: dall’illusione all’allucinazione è un attimo. Voleva essere – ed è – una critica a un calcio in disgrazia. Il nostro, incapace di far sognare i tifosi. Eppure alcuni siti, anche importanti, hanno ripreso dei passaggi del pezzo spacciandoli per notizie. Spero che tutto questo porti a una riflessione sulla nuova disinformazione da social, sulle fake news, sull’attendibilità e credibilità delle persone che queste cazzate diffondono. Dall’allucinazione personale all’allucinazione collettiva è addirittura meno di un attimo".