Brasile, Ancelotti chiama Wesley: la lista completa dei convocati

Carlo Ancelotti ha ufficializzato la lista dei convocati del Brasile per le prossime due sfide di qualificazione ai Mondiali. La novità più grande è la presenza di Wesley, calciatore della Roma, che vestirà la maglia verdeoro nelle gare contro il Cile (4 settembre al Maracanã) e la Bolivia (9 settembre a El Alto).
Le parole di Ancelotti su Neymar
L’annuncio è arrivato nel corso della conferenza stampa del ct della Seleçao, che ha spiegato anche l’assenza di Neymar Jr, rimasto fuori dalla lista a causa di un problema fisico: "Deve trovare la migliore forma fisica per aiutare il Brasile a fare bene, tutti conosciamo Neymar, non serve testarlo".
Brasile, la lista dei convocati
Di seguito, la lista dei convocati di Ancelotti.
PORTIERI
Alisson (Liverpool)
Bento (Al-Nassr)
Hugo Souza (Corinthians)
DIFENSORI
Alexsandro Ribeiro (Lille)
Alex Sandro (Flamengo)
Caio Henrique (Monaco)
Douglas Santos (Zenit)
Fabricio Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Marquinhos (PSG)
Vanderson (Monaco)
Wesley (Roma)
CENTROCAMPISTI
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimarães (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Joelinton (Newcastle)
Lucas Paquetá (West Ham)
ATTACCANTI
Estêvão (Chelsea)
Gabriel Martinelli (Arsenal)
João Pedro (Chelsea)
Kaio Jorge (Cruzeiro)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Raphinha (Barcelona)
Richarlison (Tottenham)