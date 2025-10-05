Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dove vedere Juve-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida tra Tudor e Allegri, valida per la sesta giornata di Serie A: le possibili scelte dei due allenatori

All'Allianz Stadium è il giorno del ritorno di Massimiliano Allegri (e di Rabiot) a Torino. Il Milan, dopo la vittoria contro il Napoli a San Siro, all'Allianz Stadium sarà ospite della Juventus di Igor Tudor, reduce da tre pareggi consecutivi. Sfida al vertice: con un successo i rossoneri otterrebbero il quinto successo di fila, mentre per i bianconeri i tre punti permetterebbero il sorpasso alle due milanesi.

Juve-Milan, l'orario

Juve-Milan andrà in scena oggi, domenica 5 ottobre, alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Milan in diretta tv

Juve-Milan sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. L'app di DAZN è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Juve-Milan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita dell'Allianz Stadium in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Tudor e Allegri

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz, Vlahovic. Allenatore: Tudor.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, K.Thuram, Kostic, Adzic, Koopmeiners, Zhegrova, David, Openda.

Indisponibili: Milik, Miretti, Cabal, Bremer. Squalificati: -. Diffidati: -.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Athekame, Ricci, Loftus-Cheek, Leao, Nkunku.

Indisponibili: Jashari. Squalificati: Estupinan. Diffidati: -.

 

 

 

 

 

 

