Dove vedere Juve-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

All'Allianz Stadium è il giorno del ritorno di Massimiliano Allegri (e di Rabiot) a Torino. Il Milan , dopo la vittoria contro il Napoli a San Siro, all'Allianz Stadium sarà ospite della Juventus di Igor Tudor, reduce da tre pareggi consecutivi. Sfida al vertice: con un successo i rossoneri otterrebbero il quinto successo di fila, mentre per i bianconeri i tre punti permetterebbero il sorpasso alle due milanesi.

Juve-Milan, l'orario

Juve-Milan andrà in scena oggi, domenica 5 ottobre, alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Milan in diretta tv

Juve-Milan sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. L'app di DAZN è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Juve-Milan, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita dell'Allianz Stadium in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.