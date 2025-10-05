Dove vedere Juve-Milan in tv? Dazn o Sky, orario

All'Allianz Stadium è il giorno del ritorno di Massimiliano Allegri (e di Rabiot) a Torino. Il Milan, dopo la vittoria contro il Napoli a San Siro, all'Allianz Stadium sarà ospite della Juventus di Igor Tudor, reduce da tre pareggi consecutivi. Sfida al vertice: con un successo i rossoneri otterrebbero il quinto successo di fila, mentre per i bianconeri i tre punti permetterebbero il sorpasso alle due milanesi.
Juve-Milan, l'orario
Juve-Milan andrà in scena oggi, domenica 5 ottobre, alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino.
Dove vedere Juve-Milan in diretta tv
Juve-Milan sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. L'app di DAZN è disponibile su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Juve-Milan, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita dell'Allianz Stadium in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Tudor e Allegri
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz, Vlahovic. Allenatore: Tudor.
A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, K.Thuram, Kostic, Adzic, Koopmeiners, Zhegrova, David, Openda.
Indisponibili: Milik, Miretti, Cabal, Bremer. Squalificati: -. Diffidati: -.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez. Allenatore: Allegri.
A disposizione: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Athekame, Ricci, Loftus-Cheek, Leao, Nkunku.
Indisponibili: Jashari. Squalificati: Estupinan. Diffidati: -.
