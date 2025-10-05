Juve-Milan diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

20:34

McKennie su Allegri: "Ecco cosa gli dirò..."

"Cosa dirò ad Allegri? Mi viene da ridere sempre. Aspetto di vederlo in campo, sa come giocano tanti nostri giocatori. Sarà un po’ difficile ma anche noi sappiamo come giocano loro" - ha detto McKennie poco prima del calcio d'inizio dio Juve-Milan parlando del suo ex tecnico.

20:17

Tudor: "Oggi bisognerà pedalare". Poi su David e Rugani...

"La scelta di David? Mi è piaciuto quello che ha fatto in Europa. Ma tanto nel corso della gara giocheranno tutto". Queste le parole di Igor Tudor prima dell'inizio di Juve-Milan. "Nessuna squadra al mondo può fare novanta minuti a grande intensità: l'importante è non crollare quando arriva il momento in cui bisogna soffrire. Per me è importante che la squadra resti compatta per tutti i novanta minuti. Oggi bisognerà pedalare". Sulla difesa e la scelta di Rugani: "E' un difensore affidabile: ha un grande bagaglio di esperienza ed era giusto farlo giocare oggi. Modric? Non ci sarà nessuna gabbia: giocheremo di squadra, come sempre".

20:14

Tare: "Dobbiamo dare continuità ai nostri risultati"

"Non giocare in Europa ci aiuta tanto perchè riusciamo a preparare al meglio le gare settimanale. Era fondamentale partire bene, ma la strada è ancora lunga. Sappiamo che dobbiamo dare continuità ai nostri risultati. Ci sono tante squadre con tanta qualità". Queste le parole del direttore sportivo del Milan Igli Tare poco prima del calcio d'inizio di Juve-Milan.

20:12

Juve, applausi dei tifosi per Allegri

I tifosi della Juventus hanno accolto Massimiliano Allegri con applausi e cori. Molti sostenitori bianconeri hanno salutato l'ex tecnico, appena sceso dal pullman del Milan.