Zielinski regala la vittoria alla Polonia, Inghilterra show con il Galles

Ci sono anche le amichevoli, in questi giorni, e non soltanto le qualificazioni per i Mondiali 2026: oltre alla vittoria dell'Uzbekistan di Cannavaro per 2-0 sul Kuwait, si registrano i successi di Polonia, Inghilterra, Romania e Marocco. Decisivo, per i polacchi, il gol del trequartista dell'Inter Zielinski che ha deciso al 49' la sfida contro la Nuova Zelanda, chiusa 1-0 a Chorzow. Vittoria per 3-0 dell'Inghilterra di Tuchel nel derby britannico con il Galles, disputato a Wembley: tutti a inizio gara i gol, firmati da Rogers al 3', Watkins all'11' e Saka al 20'.
Hagi junior decisivo per la Romania
Successo per 2-1 della Romania sulla Moldavia a Bucarest: al gol dei padroni di casa con Munteanu al 12', ha risposto la nazionale ospite grazie a un'autorete di Andrei Radu al 38'. Gol decisivo al 44' di Ianis Hagi, ex attaccante della Fiorentina e figlio dell'indimenticato Gheorghe Hagi, mito del calcio rumeno. Fuori dall'Europa invece è da registrare il successo a Rabat per 1-0 del Marocco sul Bahrain grazie a un gol El Yamiq al quarto minuto di recupero, su assist di Hakimi.