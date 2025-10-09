Zielinski regala la vittoria alla Polonia, Inghilterra show con il Galles

Ci sono anche le amichevoli, in questi giorni, e non soltanto le qualificazioni per i Mondiali 2026: oltre alla vittoria dell'Uzbekistan di Cannavaro per 2-0 sul Kuwait, si registrano i successi di Polonia, Inghilterra, Romania e Marocco. Decisivo, per i polacchi, il gol del trequartista dell'Inter Zielinski che ha deciso al 49' la sfida contro la Nuova Zelanda, chiusa 1-0 a Chorzow. Vittoria per 3-0 dell'Inghilterra di Tuchel nel derby britannico con il Galles, disputato a Wembley: tutti a inizio gara i gol, firmati da Rogers al 3', Watkins all'11' e Saka al 20'.