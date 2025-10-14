Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Milinkovic-Savic, tutti pazzi per lui: per l'ex Lazio offerte da record. E la Juve...

Il centrocampista è in scadenza con l'Al-Hilal e lo vuole mezza Europa: come è la situazione
Chiara Zucchelli
Sergej Milinkovic-Savic, l'amato "sergente" della Lazio di qualche anno fa, dal 2023 gioca in Arabia, all'Al-Hilal, allenato da Simone Inzaghi. Il centrocampista serbo ha il contratto in scadenza e il suo agente, Uros Jankovic, è già in parola per il rinnovo. Ma c'è un "ma" ed è anche bello grosso: un centrocampista così, di 30 anni, a zero, fa gola a tanti e per lui si sta muovendo mezza Europa. E non solo: alla Juve piace ed è alla finestra, Guardiola lo stima tanto e glielo ha detto al Mondiale per club, in Turchia Galatasaray e Fenerbahce sono pronti a fargli ponti d'oro. A gennaio, quindi, lo scenario potrebbe cambiare.

Milinkovic via dall'Arabia? La situazione

Perché da una parte c'è l'Al-Hilal, con cui l'accordo verbale esiste dopo un incontro a Riyad ma le firma ancora no, dall'altra ci sono campionati come la Premier - piace molto anche al Chelsea -, la Liga turca e la Serie A che spingono per portarlo via. E per convincerlo, non dovendo mettere soldi per il cartellino (gli arabi lo pagarano 40 milioni) sono pronti ad offrirgli un ingaggio ricchissimo.

