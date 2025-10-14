Milinkovic-Savic, tutti pazzi per lui: per l'ex Lazio offerte da record. E la Juve...

Sergej Milinkovic-Savic, l'amato "sergente" della Lazio di qualche anno fa, dal 2023 gioca in Arabia, all'Al-Hilal, allenato da Simone Inzaghi. Il centrocampista serbo ha il contratto in scadenza e il suo agente, Uros Jankovic, è già in parola per il rinnovo. Ma c'è un "ma" ed è anche bello grosso: un centrocampista così, di 30 anni, a zero, fa gola a tanti e per lui si sta muovendo mezza Europa. E non solo: alla Juve piace ed è alla finestra, Guardiola lo stima tanto e glielo ha detto al Mondiale per club, in Turchia Galatasaray e Fenerbahce sono pronti a fargli ponti d'oro. A gennaio, quindi, lo scenario potrebbe cambiare.