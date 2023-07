Lazio, ufficiale Milinkovic all'Al-Hilal: tutte le cifre

Milinkovic lascia la Lazio, l'annuncio ufficiale

A dare l'annuncio è stato il club arabo, con un video pubblicato sui propri canali ufficiali in cui si vede per la prima volta Milinkovic Savic con la maglia del suo nuovo club. "Souls that flourish on the Gold”, la frase allegata al video che significa "Le anime che fioriscono dall'Oro".

Milinkovic all'Al-Hilal: tutte le cifre

Mancava ormai solo l'ufficialità dell'accordo, con il presidente Lotito che aveva già annunciato l'affare negli scorsi giorni. Con la cessione di Milinkovic, la Lazio guadagna 40 milioni dall'Al-Hilal. Contratto ricchissimo per il centrocampista serbo, che riceverà 20 milioni all’anno per 3 anni (totale di 60 al netto dei bonus). In Arabia troverà come compagni di squadra Koulibaly e Ruben Neves, anche loro con contratti faraonici.