Fiore: "Sarri un allenatore psicologo. Lazio-Cagliari può dare uno slancio importante per il futuro"

Stefano Fiore , già collaboratore tecnico di Massimo Oddo sulla panchina del Perugia , è tornato in Umbria , stavolta con la racchetta da padel in mano. Assieme a Giuliano Giannichedda , Diego Perotti e David Pizarro , Fiore è stato protagonista dell'esibizione nel corso della Mediolanum Padel Cup , torneo internazionale di padel del circuito della FIP , occasione per parlare anche del momento della Lazio, squadra con cui Fiore ha vinto (da capocannoniere) una Coppa Italia nel 2004: "Il momento è delicato, ma forse anche abbastanza prevedibile - spiega Fiore - . I segnali, però, sono confortanti. Credo che Sarri abbia centrato il punto e stia facendo, oltre che l’allenatore - cosa che sa fare molto bene - anche lo psicologo. In questo momento bisogna lavorare molto sulla testa e sulle motivazioni dei giocatori che ha a disposizione. Sarebbe importante che rientrasse qualcuno, perché la rosa non dà molti margini d’errore. Detto questo, le ultime prestazioni sono eloquenti: i ragazzi sembrano aver capito il momento di difficoltà e stanno rispondendo bene, concentrandosi sulla prestazione. Lunedì, contro il Cagliari , avranno una possibilità importante: vincendo aggiusterebbero la classifica e questo potrebbe dare slancio per il futuro".

Fiore: "La Lazio ha bisogno di essere rinforzata"

In attesa di gennaio e di una possibile riapertura del mercato: "Sicuramente Sarri si augura questo. È vero che sta facendo lo psicologo e che ha accettato, per amore della Lazio, una situazione non facile. Però è ovvio che si aspetti dei rinforzi: la squadra ha bisogno di essere rinforzata, soprattutto se si vuole provare a fare un certo tipo di campionato. La società ha detto che ci sarà la possibilità di intervenire: speriamo sia davvero così".

Fiore: "Spalletti uomo giusto per la Juve"

Ieri, a Cremona, Luciano Spalletti ha debuttato vincendo sulla panchina della Juventus: "Penso sia l'uomo giusto per la Juventus – ha aggiunto Fiore -. Come allenatore lo conosciamo: parla molto con i giocatori, dà loro grandi responsabilità. La Juve è un top club: diamo tanta importanza all’allenatore, ma poi sono i giocatori che devono prendere coscienza di dove sono, che giocano nella Juve e che la Juve deve lottare per i vertici. Bisogna scendere in campo con la mentalità giusta. Spalletti è un tecnico che innalza il livello dei giocatori, li migliora e può fare molto bene".