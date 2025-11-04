Football Manager 26 da oggi disponibile su tutte le piattaforme

È giunto il momento per gli allenatori di tutto il mondo di cambiare le regole del gioco, con Football Manager 26 da oggi disponibile e giocabile su su tutte le piattaforme . È possibile scaricare e giocare a FM26 per PC e Mac su Steam, Epic Games Store, Microsoft Store e Xbox Game Pass. Tutte coloro che hanno avuto accesso anticipato a FM26 su Steam ed Epic potranno riprendere la loro scalata verso il successo da dove l'avevano interrotta.

Ultimo capitolo in ordine di tempo dell'iconica serie di Sports Interactive e SEGA, FM26 getta nuove basi per consentire agli appassionati di scrivere la loro storia calcistica, grazie a tantissime novità e aggiornamenti. In FM26, il calcio appartiene ai giocatori. Questo spirito è al centro del trailer di lancio di FM26: i giocatori non si limitano a essere semplici spettatori, ma possono creare i loro momenti memorabili e scrivere le storie che riecheggiano nella memoria ben oltre il fischio finale.

Questo messaggio prende vita unendo il mondo virtuale grazie alla collaborazione con alcuni grandi protagonisti del calcio reale, compresi Vitinha, vincitore dell'ultima UEFA Champions League con il Paris Saint-Germain, il giovane talento portoghese Rodrigo Mora e i campioni dei club partner di Football Manager, Manchester City e Brighton & Hove Albion. Ci sono anche le stelle del Manchester City Women, Lauren Hemp, Yui Hasegawa e Leila Ouahabi, per celebrare il debutto del calcio femminile in FM26 sulle varie piattaforme.

"Il lancio di FM26 rappresenta l'inizio di una nuova era per il nostro gioco” queste le parole del direttore studio di Sports Interactive, Miles Jacobson. "FM26 ha fatto registrare un nuovo record per la serie durante il periodo del pre-acquisto, con oltre 100.000 persone collegate nei primi 45 minuti della beta in accesso avanzato. Da allora, abbiamo avuto più di 200.000 giocatori ogni giorno. Ora che il nuovo capitolo è disponibile su diverse piattaforme, lavoreremo per migliorare e gettare le fondamenta per i prossimi 20-30 anni dello studio."

Gli appassionati si sentiranno ancora più vicini ai momenti decisivi in Football Manager 26 Console, disponibile ora su Xbox e PS5. FM26 Console è disponibile anche tramite Xbox Game Pass, che permette agli abbonati di iniziare la loro carriera senza alcun costo aggiuntivo.

Dotato di un sistema di controllo intuitivo e di una navigazione fluida sui vari dispositivi Apple, da iPhone a iPad passando per Mac e Apple TV, Football Manager 26 Touch è disponibile ora su Apple Arcade. Coloro che hanno ottenuto risultati brillanti in FM24 Touch possono sfruttare le rivoluzionarie novità di questa stagione semplicemente aggiornando il gioco.

Football Manager 26 Mobile, l'unica versione a non avvalersi per ora del passaggio al motore Unity, è disponibile anche quest'anno in esclusiva per gli abbonati a Netflix. FM26 Mobile unisce il feeling retrò con una serie di novità per portare tutta la passione dei gestionali calcistici nel palmo di una mano. FM26 Touch per Nintendo Switch™ completerà l'elenco delle versioni di questa stagione, con il lancio digitale previsto per il 4 dicembre.

Per ulteriori informazioni su FM26 e sulle novità di quest'anno sulle varie piattaforme, visita il sito di Football Manager.