FIFA The Best Awards diretta: segui la premiazione dei migliori giocatori e allenatori del 2025 LIVE

Le stelle del calcio mondiale si sono riunite a Doha per la cerimonia The Best Fifa Football Awards 2025 , in programma alle ore 18 italiane. Già annunciati alcuni dei vincitori, come Gianluigi Donnarumma che riceverà il premio come miglior portiere dell'anno , o il ' Puskas Award ' che è andato a Santiago Montiel dell'Independiente. Segui la cerimonia, tutti i vincitori e tutte le premiazioni in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

18:23

Wiegman premiata come miglior allenatrice femminile

Sarina Wiegman, Inghilterra, vince il premio come miglior allenatrice femminile del 2025.

18:22

Montiel batte Yamal e Rice per il Puskas Award

La splendida rovesciata di Montiel batte Lamine Yamal (da fuori area contro l'Espanyol) e Declan Rice (punizione contro il Real Madrid) per il Puskas Award.

18:16

Donnarumma: "Un onore ricevere questo premio"

"Grazie mille a tutti, è un onore ricevere questo premio. Spero di continuare così e fare ancora di più, grazie ancora a tutti". Queste le parole di Gianluigi Donnarumma in un filmato mentre riceve il premio come miglior portiere del 2025.

18:13

Sul palco anche Del Piero

Dopo Gianni Infantino, sul palco c'è anche Alessandro Del Piero a presentare l'evento.

18:11

Inizia la cerimonia a Doha

Un lungo filmato porta gli spettatori a rivivere i migliori momenti della stagione 2025 da tutto il mondo, con il calcio in tutte le sue varianti. Gli ospiti hanno già preso i rispettivi posti, sul palco Gianni Infantino: si comincia!

17:56

Fifa The Best, verrà decisa la miglior formazione del 2025

Con tantissimi giocatori tra i candidati, tra portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti, durante la cerimonia verrà svelata la miglior formazione del 2025, unendo i migliori calciatori in ciascun ruolo. Tra i candidati italiani ci sono Di Gregorio, Meret, Donnarumma, Di Lorenzo e Retegui.

17:48

Puskas Award, il gol di Santiago Montiel è spettacolare!

Una rovesciata da fuori area vale all'argentino Santiago Montiel il premio 'Puskas Award' per il miglior gol del 2025. GUARDA IL GOL QUI

17:40

Fifa The Best, il miglior allenatore del 2025: tutti i candidati

Questi i candidati al premio miglior allenatore del 2025: Javier Aguirre, Messico; Mikel Arteta, Arsenal; Luis Enrique, Paris Saint-Germain; Hansi Flick, Barcellona; Enzo Maresca, Chelsea; Roberto Martinez, Portogallo; Arne Slot, Liverpool

17:33

Fifa The Best, il miglior calciatore del 2025: tutti i candidati

Questi i candidati al premio miglior giocatore del 2025: Ousmane Dembélé, Francia e Paris Saint-Germain; Achraf Hakimi, Marocco e Paris Saint-Germain; Harry Kane, Inghilterra e FC Bayern Monaco; Kylian Mbappe, Francia e Real Madrid; Nuno Mendes, Portogallo e Paris Saint-Germain; Cole Palmer, Inghilterra e Chelsea; Pedri, Spagna e Barcellona; Raphinha, Brasile e Barcellona; Mohamed Salah, Egitto e Liverpool; Vitinha, Portogallo e Paris Saint-Germain; Lamine Yamal, Spagna e Barcellona

17:25

'Fan Award' ai tifosi dello Zakho SC: ecco cosa hanno fatto

A vincere il 'Fan Award' sono stati i tifosi dello Zakho SC, squadra che milita nel campionato iracheno. Nel maggio 2025, durante una partita contro l'Al-Hudood SC, hanno lanciato migliaia di pupazzi dagli spalti che sono stati poi raccolti e donati ai bambini negli ospedali locali.

17:17

Fifa The Best: tutti i premi già annunciati

Questi i premi già annunciati, prima dell'inizio della cerimonia: Santiago Montiel (Independiente) ha vinto il 'Puskas Award' per il miglior gol; i tifosi dello Zakho SC (Iraq) hanno vinto il 'Fan Award'; Il dottor Andreas Harlass-Neuking (medico del SSV Jahn Regensburg) ha vinto il 'Fair Play Award'.

17:07

Donnarumma, battuti Alisson, Sommer e tanti altri

Una giuria internazionale, composta da allenatori e capitani delle nazionali maschili e giornalisti, e i voti dei tifosi sul sito ufficiale della Fifa hanno decretato l'esito del premio per il miglior portiere del 2025. Donnarumma (Italia, Psg/Manchestery City) ha battuto la concorrenza di Alisson (Brasile, Liverpool), Courtois (Belgio, Real Madrid), Emiliano Martinez (Argentina, Aston Villa), Neuer (Germania, Bayern Monaco), Raya (Spagna, Arsenal), Sommer (Svizzera, Inter) e Szczesny (Polonia, Barcellona).

17:02

Fifa The Best: Donnarumma è il miglior portiere del 2025

Già svelati alcuni dei premi che verranno consegnati oggi, alle ore 18 italiane, durante la cerimonia dei FIFA The Best Awards. Tra questi c'è il premio di miglior portiere del 2025, che è andato a Gianluigi Donnarumma. LEGGI QUI

17:00

The Best Fifa Football Awards: a Doha si premiano i migliori del 2025

Tra un'ora a Doha saranno premiati i migliori del 2025, con tantissimi premi organizzati dalla Fifa: dal miglior portiere, vinto da Donnarumma, fino a quelli per il gol più bello, per il miglior calciatore, il migliora allenatore e il miglior esempio di fair-play: scoprili tutti in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

