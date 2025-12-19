17:04

Tra mercato e Koopmeiners: "Dobbiamo creare delle abitudini"

Sul mercato e la necessità di un regista, infine, Spalletti ha le idee chiare: "Io non ho chiesto niente alla società perché se non vengo interpellato non vado a dire cose. in mezzo al campo abbiamo Locatelli, che mi sta piacendo, ma anche Koopmeiners e Miretti che possono accorciare il possesso palla e Thuram che sta iniziando a fare le cose giuste.Noi a prescindere da chi giochi dobbiamo imparare ad agire e non a reagire, perché siamo la Juventus e in campo dobbiamo fare certe cose a prescindere dall'avversario di turno".

Il giudizio su Cambiaso: "Bravo a fare tutto ma..."

Sollecitato sul ruolo da jolly di Cambiaso, la spiegazione di Spalletti è questa: "Mi piace come giocatore e mi piace la sua capacità di interpretare tutti i ruoli. Ma in questo momento lo sta facendo sotto livello, quindi è molto arrabbiato con se stesso. Gli forniamo i dati ed è molto autocritico e questo mi piace, perché l'arroganza è inallenabile. Lui invece è un giocatore modello a livello di caratteristiche".

Sul pronostico di Capello

"Capello è sempre da ascoltare e anche se dice che se battiamo la Roma rientriamo nella lotta per lo scudetto, dobbiamo andarci dentro, perché questo sarà davvero un esame di maturità. Sono curioso di vedere cosa sapremo fare, ho visto i ragazzi allenarsi bene e prepararsi per questa partita nel modo giusto".

Su Bremer e David: "Uno gioca, l'altro gratta il parmigiano sulle vongole..."

A domanda diretta sull'impiego di Bremer e David, Spalletti prende la scorciatoia: "Bremer gioca, poi andranno fatte delle valutazioni su Rugani e Cabal. Su David dico che fanno bene a non invitarlo alle cene, visto che l'ultima volta ha grattato il parmigiano sulla pasta alle vongole...". LEGGI QUI

Spalletti cita Totti: "Servirebbe la sua capacità di trasformare la fantasia in realtà"

"Prima c'era un'impostazione che la posizione di uno ti dava l'idea di dove fossero gli altri. Ora non è più così, infatti una mia battaglia nello spogliatoio è quella del 'vedere dove non guardo'. Gli avversari non sono più dove ti aspetteresti, quindi lo scanning è quello che oggi ti fa avere la percezione di quello che avverrà. È un po' quello che faceva Francesco, Totti, o Del Piero, nell'anticipare delle giocate che nessuno si aspettava, creando dalla fantasia una giocata reale, determinando sugli altri la necessità di essere al suo livello. Con Totti, Salah e Perrotta lo avevano capito. Oggi devi andare oltre le pressioni e le piccole prigioni che ti portano le altre squadre, serve fantasia, la capacità di immaginare una giocata che poi diventà realtà. Poi però è anche vero che non basta questa capacità, servono anche corsa e atletismo, perché se contro squadre come la Roma ti limiti alla giocata e non aiuti la squadra, loro te lo faranno pesare...".

Sul gioco: "Meglio stropicciati ed efficaci, che belli da vetrina"

"L'essere anche belli in campo dipende sempre da quello che diventa attraente o trascinante per gli sportivi, perché il bello tipo vetrina del negozio... è meglio avere abiti stropicciati ed essere più efficaci in partita, come una corsa a perdifiato o delle giocate che sono talento ma che non vengono notate. Nel gioco di oggi con il recpuero delle posizioni, con la velocità richiesta, bisogna innanzitutto essere bravi a capire prima quello che andrà fatto. E tornando alla Roma, con loro questo sarà tremendo. Per fronteggiarli sarà necessario andare oltre la codifica, andando a riconoscere le situazioni di gioco in maniera quasi impulsiva".

Il paragone di Spalletti: "Gasperini come Sacchi"

"Gasperini è uno di quelli che ha inventato un modo cui vanno dietro in tanti. Come Sacchi anche lui è stato uno che ha creato delle situazioni nuove, quindi gli si fanno dei complimenti a lui come a tutta la Roma, perché ha davvero impostato un calcio totale".

Spalletti sulla Roma: "Ti sgama e ti recinta in ogni zona del campo"

Spalletti prosegue il discorso su Gasperini, spostandolo sulla Roma: "Guardate la Roma attuale, giocatori trasformati da un punto di vista di mentalità, sono tutti giocatori totali. Lui ti sgama, se non sei di livello ti punisce, ti trova i difetti, li fa emergere. Attaccano tutti, i due terzi di difesa te li ritrovi in area di rigore, Mancini fa gol da tutte le parti, chiunque della squadra è disponibile a sapersi comportare in qualsiasi posizione di campo si viene a trovare. Questa situazione che la Roma ti recinta ovunque, rende difficile tirare fuori le tue qualità. Ti opprime e ti costringe ad essere bravo a ritagliarti le tue opportunità, andando oltre il duello, altrimenti non ne usciremo. È una squadra davvero tosta".

Spalletti esalta Gasperini: "Ormai esiste il Gasp Brand, lo imitano tutti"

"Per quanto riguarda il rapporto con Gasperini, lui è uno di quelli che mi hanno sempre messo curiosità. Da quelli come lui c'è da imparare, è un modello di fabbrica il 'Gasp Brand', ormai lo dicono tutti, le squadre giocano come Gasperini... Lui lo faceva già da Crotone, questo uomo contro uomo, ti viene a prendere sotto casa, fregandosene dello spazio che si lascia alle spalle. Da Juric e Bocchetti, passando per Modesto, che allena da pochi giorni, tutti i giocatori che lo hanno avuto lo seguono".

Spalletti su Milik: "Ho ritrovato un bambino felice"

"Milik domani è convocato. L'ho trovato come un bambino felice che ha la possibilità di ritrovare il gioco che gli è sempre piaciuto. È un giocatore che ha ben chiaro, anche per caratteristiche quale sarà il suo ruolo. E quindi viene con noi".

Dal Bologna alla Roma, Spalletti in cerca di conferme

"Ho visto la squadra allenarsi in maniera corretta da tanto tempo, ma solo a Bologna si sono finalmente visti i miglioramenti che mi aspettavo. I giocatori lo hanno fatto in una partita tosta e spero possa essere l'inizio di un processo che avrà valore solamente solo se la squadra sarà in grado di confermarlo".

Tutto pronto per la conferenza stampa di Spalletti

Con qualche minuto di ritardo rispetto al programma, ma in sala stampa è ormai tutto pronto per la conferenza del mister della Juventus, Luciano Spalletti, in vista del big-match con la Roma.

Juve, Spalletti ritrova Milik

Questa mattina l’attaccante Arkadiusz Milik è tornato ad allenarsi in gruppo ed è pronto a tornare nella lista dei convocati di Spalletti per la partita contro la Roma. Il polacco, fermo da quasi un anno e mezzo a causa di una serie interminabile di infortuni, ha avuto il via libera dei medici per potersi allenare a pieno regime.

Spalletti, il bilancio contro la Roma

Luciano Spalletti affronterà la Roma per la 24ª volta: nella sua carriera da allenatore, il tecnico toscano ha ottenuto sei vittorie, otto pareggi e nove sconfitte.

Spalletti in conferenza stampa prima di Juve-Roma

Visti anche i rinvii legati alle Final Four della Supercoppa Italiana, Juve-Roma sarà il big-match del prossimo weekend di Serie A: le parole di Spalletti in vista della sfida contro la sua ex squadra.

