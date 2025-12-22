Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 22 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Clamoroso Dani Alves: potrebbe tornare a giocare. Ma con un trucco...

Il terzino brasiliano sarebbe determinato a ritirarsi sul campo a 42 anni: il possibile scenario
2 min
TagsDani Alves

Dani Alves potrebbe tornare a giocare a calcio: "L'ex giocatore del Barcellona è vicino a finalizzare l'acquisto, insieme a un gruppo di investitori che lo sostengono, di una squadra della terza divisione portoghese: il São João de Ver. Qui il terzino brasiliano potrebbe concludere la sua carriera da calciatore".

"Dani Alves sta valutando l'idea di giocare per sei mesi"

Stando a quanto riportato da ESPN Brasile: "Dani Alves sta valutando l'idea di giocare per sei mesi, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo a causa dei problemi legali che lo hanno portato in prigione solo un paio di anni fa". Alves era tornato a far parlare di sé qualche giorno fa, quando è emersa la notizia della sua nuova vita da predicatore: "Bisogna avere fede, io ne sono la prova", ha detto più volte nelle ultime settimane. 

"Alves determinato a giocare a 42 anni"

ESPN Brasile aggiunge: "Alves è determinato a tornare a giocare a 42 anni. Vorrebbe ritrovare la forma fisica per giocare a calcio nella squadra di cui potrebbe diventare proprietario. Dopo la sua assoluzione lo scorso marzo da parte dei tribunali spagnoli, il brasiliano vuole ritirarsi dal calcio giocato, a un livello diverso, ma riacquistando la sensibilità dei suoi scarpini e del campo".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Dani Alves recupera 628mila euroDani Alves, cosa fa oggi dopo il carcere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS