Clamoroso Dani Alves: potrebbe tornare a giocare. Ma con un trucco...

"Dani Alves sta valutando l'idea di giocare per sei mesi"

Stando a quanto riportato da ESPN Brasile: "Dani Alves sta valutando l'idea di giocare per sei mesi, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo a causa dei problemi legali che lo hanno portato in prigione solo un paio di anni fa". Alves era tornato a far parlare di sé qualche giorno fa, quando è emersa la notizia della sua nuova vita da predicatore: "Bisogna avere fede, io ne sono la prova", ha detto più volte nelle ultime settimane.

"Alves determinato a giocare a 42 anni"

ESPN Brasile aggiunge: "Alves è determinato a tornare a giocare a 42 anni. Vorrebbe ritrovare la forma fisica per giocare a calcio nella squadra di cui potrebbe diventare proprietario. Dopo la sua assoluzione lo scorso marzo da parte dei tribunali spagnoli, il brasiliano vuole ritirarsi dal calcio giocato, a un livello diverso, ma riacquistando la sensibilità dei suoi scarpini e del campo".