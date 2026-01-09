Le lacrime di Daniele De Rossi in diretta per i ragazzi di Crans Montana: "Vedere chi accarezza le bare dei figli è devastante"

Poco da scrivere o da aggiungere. La notizia: Daniele De Rossi si è commosso in conferenza stampa a San Siro al termine di Milan-Genoa. Il motivo, ovviamente, non ha nulla a che fare con il calcio. Ma con la tragedia di Crans Montana. E allora poco da scrivere o da aggiungere. Ecco le parole di De Rossi, dette con la voce che si è interrotta un paio di volte e gli occhi lucidi: "Avremmo voluto dedicare la vittoria a Emanuele Galeppini, il nostro tifoso morto a Crans Montana. Abbiamo tutti figli, adolescenti. Faccio fatica a parlare di quello che è successo, ci aggrappiamo anche a questo quando pensiamo che sbagliare un rigore all'ultimo è una tragedia, soprattutto per chi ha figli vedere gente che accarezza le bare dei propri ragazzi per una roba che dovrebbe essere una festa è devastante. Per loro, ma anche per chi prova per qualche secondo ad assaporare quel dolore. Un abbraccio a tutte le vittime e in bocca al lupo per chi sta lottando".