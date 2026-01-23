Il successo della Roma di Gasperini sullo Stoccarda e il pari del Bologna contro il Celtic nelle due gare di Europa League hanno aiutato senz'altro l'Italia a mantenere la sua quinta posizione nel ranking Uefa per Federazioni relativo alla stagione in corso, mitigando un po' i risultati negativi ottenuti in Champions League da Inter e Atalanta (la Juve invece ha vinto, mentre il Napolo ha pareggiato). In particolare, la vittoria della Roma ha assunto un valore doppio visto che è arrivato contro un club tedesco, e proprio la Germania è una delle federazioni che ci precede nel ranking.