venerdì 23 gennaio 2026
Roma e Bologna aiutano il ranking Uefa dell'Italia: la posizione aggiornata in classifica

Cinque italiane in Champions? La notte di Europa League mitiga i risultati parzialmente negativi di Inter e Napoli e tiene il nostro Paese in corsa con le altre federazioni
2 min
TagsRanking Uefaroma bologna

Il successo della Roma di Gasperini sullo Stoccarda e il pari del Bologna contro il Celtic nelle due gare di Europa League hanno aiutato senz'altro l'Italia a mantenere la sua quinta posizione nel ranking Uefa per Federazioni relativo alla stagione in corso, mitigando un po' i risultati negativi ottenuti in Champions League da Inter e Atalanta (la Juve invece ha vinto, mentre il Napolo ha pareggiato). In particolare, la vittoria della Roma ha assunto un valore doppio visto che è arrivato contro un club tedesco, e proprio la Germania è una delle federazioni che ci precede nel ranking.

Italia quinta nel ranking Uefa

Bisogna ricordare che solamente ai primi due Paesi del ranking Uefa verrà concesso il diritto di avere un club in più nella prossima edizione della Champions. Al primo posto resiste ancora l'Inghilterra (14.152 punti), seguita dalla Polonia (13.625), che però difficilmente riuscirà a tenere questa posizione dato che vanta tutte squadre che partecipano solo alla Conference League. Al terzo posto risulta la Germania (12.428 punti), quarta è invece la Spagna (12.187) davanti proprio all'Italia (12.035). Lo scarto di punti non è poi così ampio, ma ogni giornata di calcio europeo può avere un peso notevole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

