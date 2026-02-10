Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 10 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Cannavaro in clinica dopo la delicata operazione di un calciatore dell'Uzebekistan in vista del Mondiale

Il bel gesto nei confronti di Alikulov, difensore della nazionale uzebka
1 min
TagsCannavaroUzbekistan

Il professor Mariani ha eseguito un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato (tra i tanti a Villa Stuart) anteriore del ginocchio sinistro su Khisniddin Alikulov, difensore centrale della nazionale dell’Uzbekistan.

Uzbekistan, Cannavaro va a trovare un calciatore dopo l'operazione al crociato

In giornata il calciatore ha ricevuto in clinica la visita del commissario tecnico uzbeko Fabio Cannavaro, che ha voluto salutarlo e accertarsi personalmente delle sue condizioni dopo l’operazione.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Da non perdere

Ancelotti, che incontro con CannavaroPaolo Cannavaro entra nello staff dell'Uzbekistan

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS