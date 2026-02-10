Cannavaro in clinica dopo la delicata operazione di un calciatore dell'Uzebekistan in vista del Mondiale

Il professor Mariani ha eseguito un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato (tra i tanti a Villa Stuart) anteriore del ginocchio sinistro su Khisniddin Alikulov , difensore centrale della nazionale dell’ Uzbekistan .

Uzbekistan, Cannavaro va a trovare un calciatore dopo l'operazione al crociato

In giornata il calciatore ha ricevuto in clinica la visita del commissario tecnico uzbeko Fabio Cannavaro, che ha voluto salutarlo e accertarsi personalmente delle sue condizioni dopo l’operazione.