L’appuntamento più atteso resta quello con la finale della Champions League, in programma il 30 maggio 2026 alla Puskas Arena di Budapest. Per la partita che assegnerà il trofeo più prestigioso del calcio europeo saranno disponibili circa 61.400 biglietti, di cui 39.000 destinati ai tifosi delle finaliste e al pubblico neutrale. A ciascun club potranno essere assegnati fino a 17.200 tagliandi. I prezzi sono i più elevati tra le competizioni UEFA: la categoria “Fans First” parte da 70 euro per i sostenitori delle finaliste, mentre la categoria 3 costa 180 euro. Per i posti migliori si sale invece a 650 euro per la categoria 2 e fino a 950 euro per la categoria 1. Per tutte le finali sono previsti anche biglietti dedicati agli spettatori con disabilità al prezzo della categoria più bassa, con la possibilità di richiedere un posto aggiuntivo per un accompagnatore. I tagliandi saranno messi in vendita attraverso il portale ufficiale di biglietteria UEFA, mentre i pacchetti hospitality saranno disponibili separatamente.
Dalla Champions all'Europa League fino alla Conference: tutti i prezzi dei biglietti delle finali europee
L’UEFA ha reso noti prezzi e modalità di vendita dei biglietti per le finali delle competizioni europee per club della stagione 2025-2026. Come accaduto negli anni precedenti, una larga parte dei tagliandi sarà destinata ai tifosi delle squadre finaliste e al pubblico neutrale. I biglietti per i tifosi neutrali non saranno assegnati in base all’ordine di richiesta, ma tramite sorteggio al termine del periodo di candidatura sul portale ufficiale UEFA. Una quota significativa resterà inoltre riservata alle finaliste, mentre il resto dei tagliandi sarà distribuito tra organizzatori locali, federazioni affiliate, partner commerciali, emittenti televisive e altre componenti della famiglia del calcio europeo.
I prezzi della finale di Europa League a Istanbul
La finale di Europa League si giocherà il 20 maggio 2026 al Besiktas Park di Istanbul. In totale saranno disponibili circa 37.500 biglietti, di cui 27.500 destinati ai tifosi delle finaliste e al pubblico neutrale. Ogni club finalista potrà ricevere fino a 11.000 tagliandi, mentre gli altri saranno messi in vendita online a livello globale. I prezzi partono da 40 euro per la categoria “Fans First”, riservata ai sostenitori delle squadre partecipanti, mentre la categoria 3 costerà 65 euro. Per i settori migliori si sale a 160 euro per la categoria 2 e fino a 240 euro per la categoria 1.
La finale di Women’s Champions League a Oslo
Il 23 maggio 2026 sarà invece il turno della finale della Women's Champions League, in programma all’Ullevaal Stadion di Oslo. Per questo appuntamento saranno disponibili 24.700 biglietti, con circa 20.000 posti destinati ai tifosi delle finaliste e al pubblico neutrale. L’UEFA ha scelto di mantenere prezzi particolarmente accessibili: i biglietti partono da 20 euro per la categoria 3, salgono a 40 euro per la categoria 2 e arrivano a 70 euro per la categoria 1.
La finale di Conference League a Lipsia
La finale della Conference League si disputerà il 27 maggio 2026 al Leipzig Stadium di Lipsia. Per l’evento saranno disponibili circa 39.700 biglietti, con oltre 33.000 posti destinati a tifosi delle finaliste e pubblico neutrale. Ogni club potrà ricevere fino a 11.500 tagliandi. Anche in questo caso è prevista una categoria “Fans First”, con prezzo di 25 euro per i sostenitori delle squadre finaliste. Le altre categorie costeranno invece 45 euro (categoria 3), 140 euro (categoria 2) e 190 euro (categoria 1).
La finale di Champions League a Budapest
L’UEFA ha reso noti prezzi e modalità di vendita dei biglietti per le finali delle competizioni europee per club della stagione 2025-2026. Come accaduto negli anni precedenti, una larga parte dei tagliandi sarà destinata ai tifosi delle squadre finaliste e al pubblico neutrale. I biglietti per i tifosi neutrali non saranno assegnati in base all’ordine di richiesta, ma tramite sorteggio al termine del periodo di candidatura sul portale ufficiale UEFA. Una quota significativa resterà inoltre riservata alle finaliste, mentre il resto dei tagliandi sarà distribuito tra organizzatori locali, federazioni affiliate, partner commerciali, emittenti televisive e altre componenti della famiglia del calcio europeo.
I prezzi della finale di Europa League a Istanbul
La finale di Europa League si giocherà il 20 maggio 2026 al Besiktas Park di Istanbul. In totale saranno disponibili circa 37.500 biglietti, di cui 27.500 destinati ai tifosi delle finaliste e al pubblico neutrale. Ogni club finalista potrà ricevere fino a 11.000 tagliandi, mentre gli altri saranno messi in vendita online a livello globale. I prezzi partono da 40 euro per la categoria “Fans First”, riservata ai sostenitori delle squadre partecipanti, mentre la categoria 3 costerà 65 euro. Per i settori migliori si sale a 160 euro per la categoria 2 e fino a 240 euro per la categoria 1.