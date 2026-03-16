Dalla Champions all'Europa League fino alla Conference: tutti i prezzi dei biglietti delle finali europee

L’UEFA ha reso noti prezzi e modalità di vendita dei biglietti per le finali delle competizioni europee per club della stagione 2025-2026. Come accaduto negli anni precedenti, una larga parte dei tagliandi sarà destinata ai tifosi delle squadre finaliste e al pubblico neutrale. I biglietti per i tifosi neutrali non saranno assegnati in base all’ordine di richiesta, ma tramite sorteggio al termine del periodo di candidatura sul portale ufficiale UEFA. Una quota significativa resterà inoltre riservata alle finaliste, mentre il resto dei tagliandi sarà distribuito tra organizzatori locali, federazioni affiliate, partner commerciali, emittenti televisive e altre componenti della famiglia del calcio europeo.