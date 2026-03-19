Argentina, anche il ct Scaloni guarda il Como: convocati due giocatori, Lautaro out

Ai Mondiali in programma quest'estate l'Argentina avrà il compito di difendere il titolo vinto nell'inverno del 2022. La nazionale di Scaloni nella prima sosta del 2026 si preparerà alla Coppa del Mondo non con la Finalissima con la Spagna, inizialmente in programma in Qatar, poi cancellata a causa del conflitto in Medio Oriente, ma con un'amichevole con il Guatemala. Per questa, non è stato convocato Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter è ancora alle prese con il recupero dall'infortunio.