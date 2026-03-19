Argentina, anche il ct Scaloni guarda il Como: convocati due giocatori, Lautaro out
Ai Mondiali in programma quest'estate l'Argentina avrà il compito di difendere il titolo vinto nell'inverno del 2022. La nazionale di Scaloni nella prima sosta del 2026 si preparerà alla Coppa del Mondo non con la Finalissima con la Spagna, inizialmente in programma in Qatar, poi cancellata a causa del conflitto in Medio Oriente, ma con un'amichevole con il Guatemala. Per questa, non è stato convocato Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter è ancora alle prese con il recupero dall'infortunio.
Due giocatori del Como convocati da Scaloni
Sono ventotto i giocatori convocati da Scaloni. Tra questi c'è Lionel Messi, ma anche due giocatori miitanti in Serie A. Parliamo di due calciatori del Como di Fabregas, attualmente quarto in classifica in campionato. Oltre a Nico Paz, il commissario tecnico ha deciso di inserire nella lista dei convocati Maximo Perrone. Presente anche Tomas Palacios, calciatore di proprietà dell'Inter in prestito all'Estudiantes de La Plata.
I convocati di Scaloni con l'Argentina
L'elenco completo dei ventotto giocatori convocati da Scaloni.
PORTIERI: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Marsiglia), Juan Musso (Atletico Madrid).
DIFENSORI: Gonzalo Montiel (River Plate), Cristian Romero (Tottenham), Leonardo Balerdi (Marsiglia), Nicolas Otamendi (Benfica), Marcos Senesi (Bornemouth), Tomas Palacios (Estudiantes De La Plata), Nicolas Tagliafico (Lione), Gabriel Rojas (Racing), Marcos Acuna (River Plate).
CENTOCAMPISTI: Leandro Paredes (Boca Juniors), Maximo Perrone (Como), Alexis MacAllister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea), Valentic Barco (Strasburgo), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Gianluca Prestianni (Benfica).
ATTACCANTI: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Paz (Como), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Thiago Almada (Atletico Madrid), José Lopez (Palmeiras), Julian Alvarez (Atletico Madrid).
Ai Mondiali in programma quest'estate l'Argentina avrà il compito di difendere il titolo vinto nell'inverno del 2022. La nazionale di Scaloni nella prima sosta del 2026 si preparerà alla Coppa del Mondo non con la Finalissima con la Spagna, inizialmente in programma in Qatar, poi cancellata a causa del conflitto in Medio Oriente, ma con un'amichevole con il Guatemala. Per questa, non è stato convocato Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter è ancora alle prese con il recupero dall'infortunio.
Due giocatori del Como convocati da Scaloni
Sono ventotto i giocatori convocati da Scaloni. Tra questi c'è Lionel Messi, ma anche due giocatori miitanti in Serie A. Parliamo di due calciatori del Como di Fabregas, attualmente quarto in classifica in campionato. Oltre a Nico Paz, il commissario tecnico ha deciso di inserire nella lista dei convocati Maximo Perrone. Presente anche Tomas Palacios, calciatore di proprietà dell'Inter in prestito all'Estudiantes de La Plata.