Convegno primo soccorso, gli emozionanti messaggi di Cataldi e Bove

Dallo sport alla scuola, passando per sanità e istituzioni: il primo soccorso entra al centro del dibattito pubblico con il convegno “Primo Soccorso: evidenze, legislazione e formazione” , ospitato nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani al Senato della Repubblica . L’iniziativa, organizzata dal dottor Fausto D’Agostino , rianimatore del Campus Bio-Medico di Roma, ha riunito esperti e rappresentanti istituzionali per promuovere la diffusione delle competenze salvavita nei contesti pubblici, sportivi e scolastici. Tra i focus, “ Il primo soccorso in ambito sportivo” , moderato dal giornalista Rai Marco Lollobrigida , con gli interventi tra gli altri di Edoardo Bove , centrocampista del Watford tornato al gol ieri dopo oltre 15 mesi dal malore che lo colpì durante Fiorentina-Inte r, Danilo Cataldi , capitano della Lazio e primo a soccorrere Bove ai tempi della Viola, e Ivo Pulcini , direttore sanitario della Lazio.

Bove: "L'attenzione per il primo soccorso sta aumentando sempre di più"

Edoardo Bove, centrocampista Watford: “Mi dispiace non partecipare al convegno di persona a causa degli impegni sportivi - ha detto il mediano in un video messaggio dall’Inghilterra -. Saluto il senatore Marco Lombardo, che è stato il promotore del disegno di legge che porta il mio nome, e anche la senatrice Ronzulli che era presente alla conferenza stampa di presentazione. Sono fiducioso che gli sforzi che stiamo mettendo in atto in questi ultimi mesi possano portare a risultati concreti, ma a prescindere da questo noto che l’attenzione verso un tema delicato come quello del primo soccorso sta aumentando sempre di più. Sono notevoli gli interventi in cui sono chiamato a partecipare, significa che stiamo andando nella direzione giusta e mi fa molto piacere. Questa battaglia va combattuta sul campo dell’informazione e della cultura, e non su un campo di calcio dove mi sarei trovato sicuramente più a mio agio. Proprio per questo motivo credo che sia importante divulgare tutto ciò che riguarda il primo soccorso e partire dai giovani. Questo è il motivo per cui cerchiamo in ogni modo di far capire l’importanza del messaggio che stiamo portando”.

Cataldi: "Primo soccorso a Bove è un'esperienza che mi ha segnato"

Danilo Cataldi, centrocampista della s.s. Lazio: “Mi scuso sinceramente per non essere lì con voi – ha dichiarato il classe ’94 in un video messaggio -, il ritmo degli allenamenti non mi consente di essere presente. Sono lieto di condividere la mia esperienza in un convegno così importante presso il Senato della Repubblica. È stata un’esperienza particolare, che ancora oggi ricordo e che mi ha segnato. In momenti come quello non si è mai pronti. Ho cercato di mantenere il sangue freddo e di dare una mano in base alle mie conoscenze basilari, cercando di rimanere lucido in un momento caotico e ‘pauroso’. Ho cercato di aiutare Edoardo in quei secondi che hanno anticipato l’arrivo dei soccorsi dei medici e del personale sanitario presente allo stadio. Fortunatamente il contesto di una partita importante (si giocava Fiorentina-Inter) ha favorito i tempi brevi per risolvere tutto nel migliore dei modi. Spero che dal convegno di oggi escano delle proposte concrete per far capire e consentire a ogni cittadino, a partire dai giovani che frequentano palestre o impianti sportivi, di essere pronto a ogni evenienza in situazioni simili. La mia speranza è che ogni ragazzo possa essere consapevole di poter dare il proprio contributo quando accadono situazioni così”.

D'Agostino: "Diffusione della cultura del primo soccorso è responsabilità collettiva"

Fausto D'Agostino, rianimatore del Campus Bio Medico: "La diffusione della cultura del primo soccorso è una responsabilità collettiva che deve partire dalla formazione dei giovani e arrivare a ogni ambito della società. Ringrazio le istituzioni e le autorità per l'attenzione al tema, in particolare la Senatrice Castellone. Solo attraverso conoscenza e preparazione possiamo trasformare ogni cittadino in un potenziale primo soccorritore". Sono intervenuti tra gli altri il vicepresidente del Senato Mariolina Castellone, il direttore generale dell’Istituto Superiore di Sanità Andrea Piccioli, il direttore di ARES 118 Narciso Mostarda, il direttore sanitario dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni, Andrea Ferretti, i senatori Licia Ronzulli, Andrea Crisanti, Marco Lombardo, Claudio Lotito, Elisa Pirro, Giusy Versace e l’onorevole Giorgio Mulè. Senza dimenticare le testimonianze scientifiche di Andrea Scapigliati, Marida Straccia e Katya Ranzato. Obiettivo del convegno, rafforzare un approccio multidisciplinare e favorire proposte concrete per rendere sempre più diffusa la capacità di intervento immediato tra i cittadini.