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venerdì 27 marzo 2026
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Inghilterra
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Uruguay
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20:45
Amichevoli internazionali - 27.03.2026
Wembley Stadium

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Uruguay

Inghilterra-Uruguay diretta amichevoli internazionali: segui la sfida di oggi LIVE

Test di lusso a Wembley, dove si sfidano le nazionali allenate da Tuchel e Bielsa: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
3 min
TagsInghilterraUruguay
Aggiorna

Amichevole di lusso in programma a Wembley tra l'Inghilterra di Tuchel e l'Uruguay di Bielsa: entrambe le nazionali sono già qualificate al Mondiale e si confronterrano in questo test per capire il livello in vista della competizione che si terrà quest'estate tra Stati Uniti, Canada e Messico: segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it.

20:20

L'Uruguay all'esame Wembley

E, ovviamente, se per l'Inghilterra sarà un bel banco di prova quello contro l'Uruguay, anche per la nazionale sudamericana l'amichevole di lusso a Wembley rappresenterà un ottimo test in vista dei prossimo Mondiali.

20:10

Inghilterra-Uruguay, le curiosità prepartita

Tutte le curiosità prepartita su Inghilterra-Uruguay (Fonte: Opta).

20:00

Inghilterra al banco di prova Uruguay

L'Inghilterra è pronta a misurarsi contro l'Uruguay di Marcelo Bielsa. Test probante per i Tre Leoni di Tuchel.

19:50

Uruguay, la formazione ufficiale

URUGUAY (4-3-3): Muslera; Varela, Oliver, Araujo, Piquerez; Valverde, Ugarte, de Arrascaeta; Canobbio, Aguirre, Araujo M.. Ct: Bielsa

19:44

Inghilterra, la formazione ufficiale

INGHILTERRA (4-2-3-1): Trafford; Livramento, Tomori, Maguire, Spence; Garner, Henderson; Madueke, Foden, Rashford; Solanke. Ct: Tuchel

19:31

Inghilterra-Uruguay, l'orario

La sfida amichevole tra Inghilterra e Uruguay è in programma alle ore 20:45.

Wembley Stadium - Londra

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

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