Inghilterra-Uruguay diretta amichevoli internazionali: segui la sfida di oggi LIVE

Amichevole di lusso in programma a Wembley tra l'Inghilterra di Tuchel e l'Uruguay di Bielsa: entrambe le nazionali sono già qualificate al Mondiale e si confronterrano in questo test per capire il livello in vista della competizione che si terrà quest'estate tra Stati Uniti, Canada e Messico: segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it.