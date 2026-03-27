Inghilterra-Uruguay diretta amichevoli internazionali: segui la sfida di oggi LIVE
Amichevole di lusso in programma a Wembley tra l'Inghilterra di Tuchel e l'Uruguay di Bielsa: entrambe le nazionali sono già qualificate al Mondiale e si confronterrano in questo test per capire il livello in vista della competizione che si terrà quest'estate tra Stati Uniti, Canada e Messico: segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it.
20:20
L'Uruguay all'esame Wembley
E, ovviamente, se per l'Inghilterra sarà un bel banco di prova quello contro l'Uruguay, anche per la nazionale sudamericana l'amichevole di lusso a Wembley rappresenterà un ottimo test in vista dei prossimo Mondiali.
20:10
Inghilterra-Uruguay, le curiosità prepartita
Tutte le curiosità prepartita su Inghilterra-Uruguay (Fonte: Opta).
20:00
Inghilterra al banco di prova Uruguay
L'Inghilterra è pronta a misurarsi contro l'Uruguay di Marcelo Bielsa. Test probante per i Tre Leoni di Tuchel.
19:50
Uruguay, la formazione ufficiale
URUGUAY (4-3-3): Muslera; Varela, Oliver, Araujo, Piquerez; Valverde, Ugarte, de Arrascaeta; Canobbio, Aguirre, Araujo M.. Ct: Bielsa
19:44
Inghilterra, la formazione ufficiale
INGHILTERRA (4-2-3-1): Trafford; Livramento, Tomori, Maguire, Spence; Garner, Henderson; Madueke, Foden, Rashford; Solanke. Ct: Tuchel
19:31
Inghilterra-Uruguay, l'orario
La sfida amichevole tra Inghilterra e Uruguay è in programma alle ore 20:45.