El Aynaoui sbaglia un rigore e poi segna: il Marocco riprende l'Ecuador. Reijnders stende la Norvegia

Gol e spettacolo, doppietta di Wirtz: Svizzera-Germania 3-4

Svizzera-Germania si conclude con uno scoppiettante 3-4. Apre la girandola dei gol l'ex Bologna Ndoye, al 17' (assist di Xhaka) e al 41' Embolo su rifinitura di Widmer riporta gli elvetici avanti dopo la rete del momentaneo pari di Tah, al 26', su passaggio di Wirtz. Wirtz firma anche l'ultimo tocco che permette a Gnabry, al 47', di mandare le squadre al riposo sul 2-2. Favore ricambiato al 61': assist di Gnabry e sigillo di Wirtz: 2-3. Di Monteiro, al 79', innescato da Muheim, la rete del momentaneo 3-3. Perché Wirtz è incontenibile e, all'85', firma la doppietta risolutiva tramutando in oro l'assistenza di Groß.