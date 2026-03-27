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El Aynaoui sbaglia un rigore e poi segna: il Marocco riprende l'Ecuador. Reijnders stende la Norvegia

Amichevoli internazionali, venerdì ricco di gol con le prove generali in vista dei Mondiali 2026: tris Spagna alla Serbia, poker della Germania in Svizzera, manita dell'Austria al Ghana
TagsAmichevoli internazionaliMondiali 2026

Non solo Inghilterra-Uruguay 1-1. Venerdì ricco di amichevoli internazionali in vista dei prossimo Mondiali. L'Olanda batte 2-1 la Norvegia alla Johan Cruijff ArenA. Gli uomini di Solbakken passano in vantaggio al 24' con un gol di Schjelderup su assist di Møller Wolfe, ma vengono riacciuffati al 35' da Van Dijk su corner di Koopmeiners. Da una conoscenza del calcio italiano a una vecchia conoscenza: di Reijnders, al 51', su invito di Dumfries, la rete del 2-1. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Gol e spettacolo, doppietta di Wirtz: Svizzera-Germania 3-4

Svizzera-Germania si conclude con uno scoppiettante 3-4. Apre la girandola dei gol l'ex Bologna Ndoye, al 17' (assist di Xhaka) e al 41' Embolo su rifinitura di Widmer riporta gli elvetici avanti dopo la rete del momentaneo pari di Tah, al 26', su passaggio di Wirtz. Wirtz firma anche l'ultimo tocco che permette a Gnabry, al 47', di mandare le squadre al riposo sul 2-2. Favore ricambiato al 61': assist di Gnabry e sigillo di Wirtz: 2-3. Di Monteiro, al 79', innescato da Muheim, la rete del momentaneo 3-3. Perché Wirtz è incontenibile e, all'85', firma la doppietta risolutiva tramutando in oro l'assistenza di Groß.

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Manita dell'Austria al Ghana, tris della Spagna alla Serbia, El Aynaoui in gol col Marocco

Manita dell'Austria al Ghana: 5-1. La goleada è innescata al 12' su calcio di rigore da Sabitzer. Nella ripresa, al 51', Gregoritsch raddoppia su assist dello stesso Sabitzer. Otto minuti più tardi Posch cala il tris, servito da Gregoritsch. Al 77' Ayew accorcia le distanze approfittando di un tocco di Sulemana, ma Chukwuemeka al 79', manco a dirlo su assist dello scatenato Sabitzer, e Seiwald, al 92', chiudono i conti. Marocco-Ecuador 1-1: tutto nella ripresa con i gol di Yeboah al 48' e il pareggio di El Aynaoui all'88', che si fa perdonare un rigore sbagliato al 62'. Spagna-Serbia 3-0: doppietta di Oyarzabal al 16' e al 43': a ispirarlo López Cubarsí. Chiude i conti Víctor Muñoz al 72'.

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Non solo Inghilterra-Uruguay 1-1. Venerdì ricco di amichevoli internazionali in vista dei prossimo Mondiali. L'Olanda batte 2-1 la Norvegia alla Johan Cruijff ArenA. Gli uomini di Solbakken passano in vantaggio al 24' con un gol di Schjelderup su assist di Møller Wolfe, ma vengono riacciuffati al 35' da Van Dijk su corner di Koopmeiners. Da una conoscenza del calcio italiano a una vecchia conoscenza: di Reijnders, al 51', su invito di Dumfries, la rete del 2-1. 

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