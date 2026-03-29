Protti torna a parlare dopo l'ultima operazione: "Sto reimparando a camminare come i bimbi"
Come lottava in campo contro i difensori avversari ora Igor Protti continua a farlo con quello che lui stesso ha definito un "avversario subdolo" ai microfoni di 'Sky Calcio Unplugged', il vodcast condotto da Gianluca Di Marzio, Lisa Offside e Stefano Borghi che nell'ultima puntata hanno intervistato il 58enne ex attaccante tra le altre di Livorno, Messina, Bari, Lazio e Napoli.
Le parole di Protti dopo l'ultima operazione
"Purtroppo questo percorso mi ha già creato diverse complicazioni che mi fanno tornare un po' indietro. Poco tempo fa sono stato di nuovo operato d'urgenza e dopo 20 giorni a letto sto ricominciando a imparare a camminare come i bimbi. Sono un po' indietro, ma cerco di recuperare", ha detto Protti, che dieci mesi fa ha annunciato sui social di avere un cancro. Una notizia che ha portato il mondo del calcio a stringersi con affetto intorno a lui: "Tanti tifosi mi hanno mandato messaggi di vicinanza e solidarietà chiedendomi di lottare e non mollare. Questo dimostra che il calcio è una grossa comunità, che a volte sembra dividere ma invece ci accomuna tutti sotto la bandiera per una stessa squadra. Poi per fortuna le squadre sono tante, perché se fossimo tifosi di una sola squadra sarebbe una noia mortale".
In uscita il docufilm sull'ex bomber
Protti ha parlato anche del suo film 'Igor. L'eroe romantico del calcio', che sarà visibile dal 30 marzo al cinema. "Questo docufilm è nato come idea poco più di un anno fa. Tra l'altro abbiamo finito le riprese 10 giorni prima che venissi a conoscenza della mia malattia, quasi come se fosse una cosa che doveva essere fatta. Parla della mia carriera fin da quando ero ragazzino, quando ho iniziato nelle giovanili del Rimini, fino alla mia ultima giornata in campo a Livorno contro la Juventus in cui ho lasciato definitivamente il calcio". Toccante per lui l'anteprima vissuta in privato con i suoi familiari: "È stata una bella emozione vedere e risentire interviste a miei ex compagni di squadra o membri della mia famiglia. Io ovviamente non sapevo le risposte e le ho viste in quell'occasione. Mi ha fatto molto piacere sentire che tutti hanno espresso delle belle parole nei miei confronti soprattutto dal punto di vista della persona".
Come lottava in campo contro i difensori avversari ora Igor Protti continua a farlo con quello che lui stesso ha definito un "avversario subdolo" ai microfoni di 'Sky Calcio Unplugged', il vodcast condotto da Gianluca Di Marzio, Lisa Offside e Stefano Borghi che nell'ultima puntata hanno intervistato il 58enne ex attaccante tra le altre di Livorno, Messina, Bari, Lazio e Napoli.
Le parole di Protti dopo l'ultima operazione
"Purtroppo questo percorso mi ha già creato diverse complicazioni che mi fanno tornare un po' indietro. Poco tempo fa sono stato di nuovo operato d'urgenza e dopo 20 giorni a letto sto ricominciando a imparare a camminare come i bimbi. Sono un po' indietro, ma cerco di recuperare", ha detto Protti, che dieci mesi fa ha annunciato sui social di avere un cancro. Una notizia che ha portato il mondo del calcio a stringersi con affetto intorno a lui: "Tanti tifosi mi hanno mandato messaggi di vicinanza e solidarietà chiedendomi di lottare e non mollare. Questo dimostra che il calcio è una grossa comunità, che a volte sembra dividere ma invece ci accomuna tutti sotto la bandiera per una stessa squadra. Poi per fortuna le squadre sono tante, perché se fossimo tifosi di una sola squadra sarebbe una noia mortale".