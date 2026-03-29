Protti torna a parlare dopo l'ultima operazione: "Sto reimparando a camminare come i bimbi"

Le parole di Protti dopo l'ultima operazione

"Purtroppo questo percorso mi ha già creato diverse complicazioni che mi fanno tornare un po' indietro. Poco tempo fa sono stato di nuovo operato d'urgenza e dopo 20 giorni a letto sto ricominciando a imparare a camminare come i bimbi. Sono un po' indietro, ma cerco di recuperare", ha detto Protti, che dieci mesi fa ha annunciato sui social di avere un cancro. Una notizia che ha portato il mondo del calcio a stringersi con affetto intorno a lui: "Tanti tifosi mi hanno mandato messaggi di vicinanza e solidarietà chiedendomi di lottare e non mollare. Questo dimostra che il calcio è una grossa comunità, che a volte sembra dividere ma invece ci accomuna tutti sotto la bandiera per una stessa squadra. Poi per fortuna le squadre sono tante, perché se fossimo tifosi di una sola squadra sarebbe una noia mortale".