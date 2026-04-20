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Rapina a casa di Zaniolo, la dura denuncia di Nicolò sui social: "Codardi, magari ci fossi stato..."© Getty Images

Rapina a casa di Zaniolo, la dura denuncia di Nicolò sui social: "Codardi, magari ci fossi stato..."

Il calciatore era fuori con moglie e figli, i ladri hanno portato via alcune borse
Chiara Zucchelli
2 min
TagsZanioloUdinese

Durissimo sfogo di Nicolò Zaniolo su Instagram. Stanotte dei ladri sono entrati nella sua casa di Udine portando via, stando a quanto sembra, alcune borse di valore della moglie Sara Scaperrotta. Lo ha denunciato lo stesso attaccante dell'Udinese su Instagram. Questo il testo del messaggio: "Ai codardi che questa notte si sono permessi di entrare a casa mia a Udine, sapendo che io non ero in casa, magari ci fossi stato, vi volevo dire che vi è andata molto male. Qualche borsetta se la volevate potevate tranquillamente chiedermela e ve la regalavo". Zaniolo era fuori per un finesettimana con la moglie e i figli Tommaso, 4 anni, e Leonardo, di pochi mesi, e questo, evidentemente, è stato notato dai ladri. Zaniolo, nel corso del pomeriggio, ha poi cancellato le storie Instagram.

 

Zaniolo, i precedenti

Suo malgrado, non è la prima volta che Zaniolo si trova costretto a doversi occupare di furti o rapine. Ai tempi di Roma a sua madre vennero rubati l'auto e un orologio mentre un paio d'anni fa, a Spezia, fu presa di mira da alcuni ladri di sigarette la tabaccheria di famiglia.

 

 

 

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