Rapina a casa di Zaniolo, la dura denuncia di Nicolò sui social: "Codardi, magari ci fossi stato..."

Durissimo sfogo di Nicolò Zaniolo su Instagram. Stanotte dei ladri sono entrati nella sua casa di Udine portando via, stando a quanto sembra, alcune borse di valore della moglie Sara Scaperrotta. Lo ha denunciato lo stesso attaccante dell'Udinese su Instagram. Questo il testo del messaggio: "Ai codardi che questa notte si sono permessi di entrare a casa mia a Udine, sapendo che io non ero in casa, magari ci fossi stato, vi volevo dire che vi è andata molto male. Qualche borsetta se la volevate potevate tranquillamente chiedermela e ve la regalavo". Zaniolo era fuori per un finesettimana con la moglie e i figli Tommaso, 4 anni, e Leonardo, di pochi mesi, e questo, evidentemente, è stato notato dai ladri. Zaniolo, nel corso del pomeriggio, ha poi cancellato le storie Instagram.