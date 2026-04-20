La Romania riparte da Hagi: è lui il successore di Lucescu

Hagi ct della Romania: il comunicato

La federazione rumena ha dato notizia dell'ingaggio attraverso un comunicato ufficiale: "Il Comitato Esecutivo della Federazione Calcistica Rumena ha approvato la proposta della Commissione Tecnica giovedì 16 aprile 2026 e Gheorghe Hagi torna ufficialmente oggi sulla panchina della nazionale rumena. La Federazione Calcistica Rumena annuncia la nomina del più rappresentativo giocatore della nazionale rumena nella storia del calcio rumeno come allenatore. Gheorghe Hagi, simbolo di eccellenza, ha firmato un contratto per i prossimi due cicli di qualificazione, con la missione di riportare la nazionale nell'élite del calcio mondiale".

Recordman di presenze con la Romania, adesso allenerà il figlio

Gheorge Hagi è il recordman di presenze tra i giocatori che hanno vestito la maglia della Romania: 125 partite. Non solo. Assieme ad Adrian Mutu è anche, con 35 gol, il massimo marcatore all-time. Con la maglia della propria nazionale ha giocato tre Mondiali e tre Europei. In conferenza stampa Hagi ha dichiarato: "È un onore e una grande responsabilità rappresentare ancora una volta la Romania, come ho fatto da giocatore. Spero di poterlo fare anche da allenatore. È per questo che sono venuto in Nazionale, sono convinto che possiamo raggiungere grandi traguardi".

Hagi ha già ricoperto il ruolo di commissario tecnico della Romania nel 2001, quando prese il posto di László Bölöni. Adesso allenerà anche suo figlio, Ianis, oggi all'Alanyaspor e cresciuto nella Fiorentina.