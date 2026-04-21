Calzona lascia la Slovacchia: l'ex Napoli ha rifiutato il rinnovo

Francesco Calzona non è più il commissario tecnico della Slovacchia . L’allenatore italiano ha infatti deciso di non accettare la proposta di rinnovo avanzata dalla federazione , chiudendo così la sua esperienza alla guida della nazionale.

Calzona lascia la Slovacchia: il ct ha rifiutato il rinnovo

Arrivato sulla panchina slovacca il 30 agosto 2022, Calzona ha centrato la qualificazione agli Europei del 2024, portando la squadra fino agli ottavi di finale, dove è stata eliminata dall’Inghilterra ai tempi supplementari. Il suo bilancio complessivo conta 40 partite, con 19 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte. Il ct non è riuscito però a qualificarsi per i Mondiali, venendo eliminato nei play-off di qualificazione dal Kosovo in semifinale.

La parentesi al Napoli

Calzona ha avuto anche una parentesi sulla panchina del Napoli campione d’Italia facendo così il doppio ruolo: l'avventura è durata da febbraio a giugno 2024 dopo gli esoneri di Rudi Garcia e Walter Mazzarri. In quel periodo ha collezionato 3 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte in 16 gare, terminando il campionato al decimo posto in classifica.