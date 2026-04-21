Calzona lascia la Slovacchia: l'ex Napoli ha rifiutato il rinnovo
Francesco Calzona non è più il commissario tecnico della Slovacchia. L’allenatore italiano ha infatti deciso di non accettare la proposta di rinnovo avanzata dalla federazione, chiudendo così la sua esperienza alla guida della nazionale.
Calzona lascia la Slovacchia: il ct ha rifiutato il rinnovo
Arrivato sulla panchina slovacca il 30 agosto 2022, Calzona ha centrato la qualificazione agli Europei del 2024, portando la squadra fino agli ottavi di finale, dove è stata eliminata dall’Inghilterra ai tempi supplementari. Il suo bilancio complessivo conta 40 partite, con 19 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte. Il ct non è riuscito però a qualificarsi per i Mondiali, venendo eliminato nei play-off di qualificazione dal Kosovo in semifinale.
La parentesi al Napoli
Calzona ha avuto anche una parentesi sulla panchina del Napoli campione d’Italia facendo così il doppio ruolo: l'avventura è durata da febbraio a giugno 2024 dopo gli esoneri di Rudi Garcia e Walter Mazzarri. In quel periodo ha collezionato 3 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte in 16 gare, terminando il campionato al decimo posto in classifica.