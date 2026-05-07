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Scommesse, Fagioli e Tonali patteggiano: tutti i dettagli

I due calciatori avevano già ricevuto una condanna dalla Giustizia Sportiva
2 min

Sandro Tonali e Nicoló Fagioli patteggiano rispettivamente 78.250 euro, e  un mese di arresti a Milano ma col beneficio della sospensione condizionale della pena, nell'inchiesta sugli atleti (tra cui una dozzina di calciatori di serie A) che nel 2021-2023 giocavano su piattaforme di scommesse online non autorizzate.

Le altre sentenze

I due organizzatori, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, hanno patteggiato 2 anni e 3 mesi, e 2 anni, mentre 2 anni e mezzo sono stati patteggiati dai tre soci della gioielleria milanese "Elysium Group srl" dove i calciatori saldavano i propri debiti di gioco pagando con bonifici l'acquisto (simulato) di Rolex di lusso che non ritiravano. Altre 18 persone hanno potuto estinguere con 258 euro di oblazione la contravvenzione per aver scommesso su piattaforme illegali (non sul calcio, ma per lo più al poker su tavoli online).

Il patteggiamento di Tonali e Fagioli

Sandro Tonali, attualmente al Newcastle, e Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina,  avevano già saldato i conti con la giustizia sportiva con squalifiche e multe; sul fronte penale a Milano avevano invece un problema in più: l'aver pubblicizzato con altri calciatori le piattaforme illegali, contravvenzione sanzionata con l'arresto fino a tre mesi e una ammenda. Il patteggiamento concordato comporta la riduzione a un terzo della pena, quindi un mese.

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