Tonali vicino all'addio al Newcastle: c'è un altro top club di Premier che lo vuole

Manchester City su Tonali, ma la trattativa è complessa

Il club allenato da Pep Guardiola starebbe preparando una vera e propria rivoluzione a centrocampo, considerando le possibili uscite di Rodri e Bernardo Silva. Tra i principali obiettivi c’è proprio Tonali, ritenuto il profilo ideale per qualità e prospettiva. La trattativa, però, si preannuncia complessa. Il Newcastle non ha intenzione di privarsi facilmente del giocatore e sarebbe disposto ad ascoltare offerte solo a partire da circa 100 milioni di sterline, una cifra che supera i 110 milioni di euro. Una valutazione molto alta che, di fatto, allontana qualsiasi ipotesi di ritorno in Italia per l’ex Milan.

Le contropartite tecniche per Tonali e l'alternativa del City

Dal canto suo, Tonali non sembra avere particolari resistenze a restare in Inghilterra e potrebbe prendere in considerazione il trasferimento a Manchester. Il City, per convincere i Magpies, starebbe valutando anche l’inserimento di contropartite tecniche, tra cui James Trafford, Rico Lewis, Issa Kabore e Juma Bah. Parallelamente, il Manchester City segue anche un altro profilo per la mediana, quello di Elliot Anderson, attualmente al Nottingham Forest. Anche in questo caso la valutazione è molto elevata, intorno ai 90 milioni di sterline, e la concorrenza non manca, con il Manchester United pronto a inserirsi nella corsa.

I numeri stagionali di Tonali con il Newcastle

Oltre al gol che ha spedito l'Italia nella finale play-off per accedere al Mondiale, Tonali in questa stagione ha collezionato 47 presenze, 3 gol e 7 assist con la maglia del Newcastle in tutte le competizioni.