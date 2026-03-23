Guardiola preoccupa con nuovi graffi in testa
Pep Guardiola continua a vincere, ma la pressione non gli dà tregua. Il Manchester City ha conquistato la Coppa di Lega battendo l’Arsenal a Wembley, in una finale decisa dalla doppietta di Nico O’Reilly e da un errore pesante di Kepa. Un successo che arricchisce ancora il palmarès del tecnico catalano, ma che ha mostrato anche il lato più fragile e umano dell’allenatore. La partita ha premiato il City, cinico e concreto nei momenti chiave. Protagonista assoluto O’Reilly, autore di due gol che hanno indirizzato la sfida, con la complicità dell’incertezza del portiere avversario. Guardiola si gode così un altro titolo, l’ennesimo di una carriera straordinaria in Inghilterra. Numeri che parlano chiaro: “19 trofei in 10 anni con il Manchester City, nell’era moderna, in Inghilterra e in Europa. Tanto di cappello a tutta l’organizzazione”, ha dichiarato con orgoglio nel post partita. A catturare l’attenzione, però, non è stato solo il risultato. Le telecamere hanno infatti mostrato dei graffi evidenti sul lato sinistro della testa rasata di Guardiola, comparsi durante il match.
Guardiola in panchina con nuovi graffi
Non è la prima volta. Il tecnico catalano, nei momenti di maggiore tensione, ha già mostrato comportamenti simili, arrivando a procurarsi segni sulla pelle in modo involontario. Un gesto che riporta al tema della pressione enorme che accompagna ogni sua partita. Già in passato, durante una gara di Champions League contro il Feyenoord nel 2024, Guardiola era apparso con graffi su volto e testa, ammettendo inizialmente di esserseli procurati da solo, salvo poi correggere il tiro e chiarire di non voler in alcun modo banalizzare il tema dell’autolesionismo.
Tra successi e fragilità, il doppio volto di Guardiola
Il caso si ripete e riaccende i riflettori su un aspetto spesso nascosto del calcio ad altissimo livello: lo stress continuo. Anche nella serata della vittoria, Guardiola ha mostrato quanto il peso delle aspettative possa incidere. Da un lato i trionfi, dall’altro le crepe di una tensione difficile da gestire. Il City continua a vincere, Guardiola continua a fare la storia. Ma quelle immagini raccontano che, anche per uno dei tecnici più vincenti di sempre, ogni partita può lasciare il segno.