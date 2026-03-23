Guardiola preoccupa con nuovi graffi in testa

Pep Guardiola continua a vincere, ma la pressione non gli dà tregua. Il Manchester City ha conquistato la Coppa di Lega battendo l’Arsenal a Wembley, in una finale decisa dalla doppietta di Nico O’Reilly e da un errore pesante di Kepa. Un successo che arricchisce ancora il palmarès del tecnico catalano, ma che ha mostrato anche il lato più fragile e umano dell’allenatore. La partita ha premiato il City, cinico e concreto nei momenti chiave. Protagonista assoluto O’Reilly, autore di due gol che hanno indirizzato la sfida, con la complicità dell’incertezza del portiere avversario. Guardiola si gode così un altro titolo, l’ennesimo di una carriera straordinaria in Inghilterra. Numeri che parlano chiaro: “19 trofei in 10 anni con il Manchester City, nell’era moderna, in Inghilterra e in Europa. Tanto di cappello a tutta l’organizzazione”, ha dichiarato con orgoglio nel post partita. A catturare l’attenzione, però, non è stato solo il risultato. Le telecamere hanno infatti mostrato dei graffi evidenti sul lato sinistro della testa rasata di Guardiola, comparsi durante il match.