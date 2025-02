Guardiola devastato, rispuntano i graffi in testa dopo la sconfitta contro il Real di Ancelotti

Guardiola si graffia ancora la testa: "Non trovo la soluzione"

Queste le sue parole nelle interviste: "Avevamo il risultato in mano e ce lo siamo fatto sfuggire. Non trovo la soluzione. questa partita è un perfetto riassunto di ciò che ci sta accadendo in questa stagione. Se succede qualcosa più volte è perché non riesco a trovare la soluzione. L'ho già detto in passato quest'anno, nei mesi scorsi, al momento non sono abbastanza bravo. È stata la volta in cui il Real Madrid si è presentato al suo meglio all'Etihad, eppure abbiamo avuto un buon risultato e ce lo siamo lasciato sfuggire. È vero che loro hanno creato più occasioni che mai qui, ma penso che nel complesso sia stata una partita combattuta. Come ci è successo più volte quest'anno. Non dico che abbiamo perso noi, perché sembra che l'avversario non abbia fatto nulla, ma ci siamo lasciati sfuggire la vittoria. Dobbiamo recuperare mentalmente perché il colpo di questa sconfitta è durissimo. Vedremo cosa potremo fare per rimettere a posto la squadra, ci proveremo sicuramente nella partita di ritorno".