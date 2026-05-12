Malagò ci siamo, si candida alla presidenza della FIGC: i dettagli

Malagò in FIGC: il comunicato della Lega Serie B

"La Lega nazionale professionisti Serie B comunica il completamento del percorso intrapreso nelle scorse settimane sul tema dell'Assemblea Elettiva Federale del prossimo 22 giugno, incentrato sul metodo e sui contenuti, concretizzatosi con la stesura di un documento programmatico. L'esito della consultazione che il presidente, Paolo Bedin, ha svolto con le singole società, a valle dell'incontro tenutosi la scorsa settimana in Figc con i potenziali candidati, ha registrato un deciso orientamento sulla figura di Giovanni Malagò, sul quale quindi si intende convergere. Si entrerà ora, all'avvenuta formalizzazione della candidatura, nell'analisi del relativo programma elettorale", si legge nella nota.

Le parole di Malagò

"Lo avevo detto e sono stato di parola, per rispetto istituzionale della presidente Cio Coventry che era qui a Roma e delle componenti ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo. Confermo che domani mattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza". L'ha detto Giovanni Malagò in vista delle prossime elezioni della FIGC.