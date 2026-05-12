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martedì 12 maggio 2026
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Malagò ci siamo, si candida alla presidenza della FIGC: i dettagli

L'ex presidente del Coni scioglie le riserve sulla sua candidatura. E intanto anche la Lega Serie B annuncia un "deciso orientamento" sulla sua figura
2 min
Tagsmalagòfigc

Giovanni Malagò si candida ufficialmente per la presidenza della Figc. L'ex presidente del Coni domani depositerà la propria candidatura alla guida della Federcalcio, dopo le dimissioni di Gravina, arrivate a seguito della mancata qualificazione al Mondiale da parte dell'Italia di Gattuso. Dopo aver ottenuto l'appoggio della Lega di Serie A, Malagò ha ottenuto anche quello della Lega di Serie B. 

Malagò in FIGC: il comunicato della Lega Serie B 

"La Lega nazionale professionisti Serie B comunica il completamento del percorso intrapreso nelle scorse settimane sul tema dell'Assemblea Elettiva Federale del prossimo 22 giugno, incentrato sul metodo e sui contenuti, concretizzatosi con la stesura di un documento programmatico. L'esito della consultazione che il presidente, Paolo Bedin, ha svolto con le singole società, a valle dell'incontro tenutosi la scorsa settimana in Figc con i potenziali candidati, ha registrato un deciso orientamento sulla figura di Giovanni Malagò, sul quale quindi si intende convergere. Si entrerà ora, all'avvenuta formalizzazione della candidatura, nell'analisi del relativo programma elettorale", si legge nella nota. 

Le parole di Malagò 

"Lo avevo detto e sono stato di parola, per rispetto istituzionale della presidente Cio Coventry che era qui a Roma e delle componenti ho sempre ribadito che avrei sciolto le riserve subito dopo. Confermo che domani mattina depositerò in Federcalcio la mia candidatura alla presidenza". L'ha detto Giovanni Malagò in vista delle prossime elezioni della FIGC

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