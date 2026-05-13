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Totti sul ritorno alla Roma: "In questo momento c'è solo una priorità". Poi la gag sulla Lazio in finale di Coppa Italia

Francesco, a Mediaset, parla della possibilità di rientrare a Trigoria: le sue (lucide) parole
Chiara Zucchelli
3 min
TagsTotticoppaitaliaRoma

Parole lucide, quelle di Francesco Totti, in merito a uno ritorno alla Roma. Lo storico capitano giallorosso sa perfettamente che, adesso, mentre a fari spenti parla con la società su un suo reintegro a Trigoria (non è questione di se, ma di quando e come), di tutto c'è bisogno nella Roma tranne che di sue dichiarazioni sul futuro. E allora a Mediaset, in veste di Leggenda del calcio italiano, presente per la finale di Coppa Italia (ma non è detto sia allo stadio) Totti dice: "Rientro? In questo momento non ci pensiamo, come ho sempre detto conta solo la Roma che è la priorità. Il resto verrà di conseguenza". Già, il resto. A 180' dalla fine del campionato, la squadra di Gasperini è ancora in corsa per un posto in Champions: "Le ultime due partite hanno reso la corsa avvincente. Io penso che chiunque possa inciampare, speriamo succeda e speriamo che la Roma vinca le prossime due. Gasp? Ha fatto un buon percorso, come primo anno è stato positivo, mettiamo da parte quello che è successo e pensiamo alle ultime due. Poi si metterà seduto con la società e vedranno cosa fare". Con "tutto quello che è successo" Francesco si riferisce anche al rapporto con Ranieri, di cui si limita a dire: "Non so se è vero che possa fare il ct, ma se avesse voglia e possibilità ben venga".

Totti e la battuta sulla Lazio

Passando alla Coppa Italia, Totti dice: "Si affrontano due belle squadre, l'Inter è la strafavorita perché ha distrutto il campionato, è in forma strepitosa. Sembra favorita, poi nel calcio non si sa mai". Lui, ovviamente, si sa per chi tiferà. Ridendo, ammette: "Che vinca il migliore, anche perché non posso dire altro...". 

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