Malagò, l’unanimità è un piano: la sua strategia è chiara

A candidature depositate, il passaggio formale avvenuto ieri mattina, è ripartito il conteggio dei voti e sono sorte le due domande che accompagnano da settimane la partita federale: quanto mancherebbe a Malagò per vincere le elezioni? E ancora: Abete ha ancora speranze di rimonta? La questione non sembra toccare così tanto il presidente della Lega Dilettanti, consapevole di essere in svantaggio. A candidarlo è stata la sua componente e neppure tutta all’unanimità: dovrebbe avere in mano meno del 30% dei consensi, a meno che non convinca la Lega Pro, rimasta neutrale ma con i suoi club al momento molto più orientati verso l’ex presidente del Coni. «Loro hanno posto un problema di metodo, cioè parlare di contenuti - ha detto ieri Abete, prima di partecipare al consiglio federale - è innaturale quello che è stato fatto scegliendo un nome senza vedere il programma», il suo attacco nei confronti della Serie A e delle componenti tecniche (calciatori e allenatori). Aggiungendo poi «sono espressione di una continuità significativa all’interno della Figc» Abete ha in qualche modo rivendicato una linea di successione rispetto alla presidenza Gravina, di cui è sempre stato un grande sponsor, «che non è basata su poteri forti ma su un certo certo tipo di coerenza». Da qui la distanza, che ha tenuto a evidenziare, sia dal calcio di vertice che scegliendo Malagò è stato accusato di aver compiuto una fuga in avanti, sia dalla politica, ancora in pressione sulla Figc. «Ritirarmi? Non lo prendo in considerazione», ha concluso Abete. Eppure i rumors continuano ad alimentare i discorsi nelle segrete stanze della politica sportiva: potrebbe essere una mossa per far contare davvero il peso della LND, anziché lasciarla all’opposizione.