Amichevoli Mondiali, Francia ko in casa con la Costa D'Avorio: la Spagna fermata dall'Iraq

La Spagna non va oltre l'1-1 nella sfida amichevole con l'Iraq , giocata a La Coruna. Le Furie Rosse non hanno brillato e dopo un primo tempo nel quale hanno creato diverse palle gol, si sono spente nella ripresa. Gli uomini di De la Fuente sbloccano il risultato con Ferran Torres dopo sedici minuti, ma prima dell'intervallo subiscono il pareggio di Doski. Nella ripresa, dopo l'inevitabile girandola di sostituzioni, la Spagna non riesce a riprendere in mano il pallino del gioco e crea solo una palla gol con Gonzalo Garcia: troppo poco per riuscire ad impensierire la difesa avversaria. Le Furie Rosse, che il 9 affronteranno il Perù in Messico, debutteranno al Mondiale il prossimo 15 giugno, contro Capo Verde. Anche gli iracheni giocheranno un'ultima amichevole (il 10 col Venezuela) prima di iniziare l'avventura iridata il 17 giugno con la Norvegia.

Spagna-Iraq, tabellino e statistiche

Francia ko: la Costa D'Avorio si impone 2-1

Brutto ko interno per la Francia, che alla vigilia dell'esordio Mondiale viene battuta a Nantes dalla Costa D'Avorio. La sfida è terminata con il successo degli ospiti per 2-1. I transalpini partono forte e sbloccano il risultato nel primo tempo grazie ad un bel gol segnato da Cherki; ma nella ripresa la Costa D'Avorio ribalta il risultato: grazie al momentaneo pareggio siglato da Doue e alla rete nel finale messa a segno da Diallo.

Francia-Costa D'Avorio, tabellino e statistiche

Tsimikas non basta alla Grecia: 2-2 con la Svezia

La sfida tra Svezia e Grecia termina 2-2. Tra gli ellenici va in gol anche il romanista Tsimikas, che sblocca il risultato al decimo minuto di gioco. I padroni di casa ribaltano il risultato grazie ai gol di Gyokeres e Nilsson, ma vengono raggiunti in pieno recupero da una rete di Masouras. Finisce in parità (1-1) anche il match tra Slovenia e Cipro, mentre l'Irlanda del Nord batte 1-0 la Guinea. Successo casalingo per Andorra, che si impone 2-0 sul Liechtstein.

Svezia-Grecia, tabellino e statistiche

Slovenia-Cipro, tabellino e statistiche

Irlanda del Nord-Guinea, tabellino e statistiche

Andorra-Liechtestein, tabellino e statistiche